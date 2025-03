"Der Mann hinter dem Herminator" gewährt umfassenden Einblick in eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte.

Das facettenreiche, rasante Leben von Erfolgscoach Heini Bergmüller könnte die Vorlage für einen Nervenkitzel-Blockbuster sein, jetzt ist seine Biografie als mitreißendes Buch erschienen.

Verzweifelte Stunden

In "Heini Bergmüller - Der Mann hinter dem Herminator" werden die dramatischen Stunden und Tage nach dem schweren Motorradunfall von Ski-Star Hermann Maier geschildert. Wie sich Maier damals verzweifelt per Telefon aus dem Krankenhaus meldete und er Bergmüller schilderte: „Heini, ich halt’s nicht mehr aus. Meine Kraft, alles ist weg.“ Eine Stunde später war Bergmüller im Krankenhaus und bald war trotz der dramatischen Umstände eines klar: Zusammen wird am Comeback gebastelt.

Training revolutioniert

Doch der Text dreht sich auch um die Anfänge Bergmüllers, wie er sich mit dem Österreichischen Skiverband anlegte und was der ehemalige DDR-Arzt Bernd Pansold damit zu tun hatte. Zudem macht er Mut: Jeder kann von regelmäßigem Training profitieren und das Leben neu gestalten. Hermann Maier über die Bergmüller-Methode: „Wir haben das Training revolutioniert!“

Darum geht's

Anekdoten, Erinnerungen an die Kindheit und nicht zuletzt das große Geheimnis um den Herminator-Erfolg werden in diesem Buch gelüftet. Aufgeschrieben wurde "Der Mann hinter dem Herminator" von Bestseller-Autor und oe24-Sportjournalist Knut Okresek.