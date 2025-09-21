Alles zu oe24VIP
© Gerald von Foris

Neuer Roman

Dirk Stermann: Sein Gruselkabinett

21.09.25, 13:38
REPUBLIK DER IRREN: 

In seinem neuen Roman Republik der Irren versammelt Dirk Stermann einen Haufen illustrer, historischer Personen: Neben Mussolini ist der berühmte Futurist Marinetti oder der umstrittene Dichter Gabriele D‘Annunzio im Text zu finden.

Geisteskranke sollen Minister werden 

Gruselkabinett. Letzterer möchte in der italienischen Hafenstadt Fiume nach dem Ersten Weltkrieg den verrücktesten Staat der Welt gründen. Und das soll wörtlich umgesetzt werden, denn aus italienischen Irrenanstalten werden geisteskranke Patienten angekarrt, um als Minister dieser neuen Republik zu dienen...
Auch der Krankenwärter Cherubino, aus dessen Sicht der Text geschildert wird, ist dabei und soll einen bärenstarken, aber mittlerweile matschhirnigen Axtmörder Zino nach Fiume geleiten...

Irre Idee für Roman

Stermann hat sich mit dieser grotesken Idee, der überraschend viele Fakten zugrunde liegen, schon etwas getraut. Schnell kann eine irre Idee sich irre erschöpfen beim Lesen. Doch das ist hier nicht der Fall und so staunt man über Details, über dieses Konzept, über Sinn und Unsinn. Stermann kann unterhaltsam schreiben, das hat er schon einige Male bewiesen. Zuletzt mit dem Buch "Mir geht‘s gut, wenn nicht heute, dann morgen", das er über und mit Erika Freeman geschrieben hat.

