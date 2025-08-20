ESC in Wien und die Hotelpreise explodieren schon JETZT

Kaum wurde Wien als Austragungsort des Eurovision Song Contest 2026 bestätigt, explodierten die Preise für Hotels und Unterkünfte.

Nur wenige Stunden nach der offiziellen Bekanntgabe verdoppelten und verdreifachten zahlreiche Hotels in Wien ihre Preise für das ESC-Wochenende. Besonders drastisch zeigt sich das am Beispiel des Hotels am Konzerthaus: Für eine Nacht während des Events verlangt das Vier-Sterne-Hotel knapp 2300 Euro. Noch am Wochenende davor kostet dasselbe Zimmer rund 700 Euro – eine Steigerung von mehr als 230 Prozent.

Airbnb fast ausgebucht

Auch bei privaten Unterkünften macht sich der Ansturm bemerkbar. Kaum stand fest, dass das Finale am 16. Mai in der Wiener Stadthalle stattfinden wird, stürmten Fans die Plattform Airbnb. Viele Wohnungen, die für die Woche davor noch verfügbar waren, sind inzwischen für das ESC-Wochenende vom 15. bis 17. Mai ausgebucht – vor allem jene in unmittelbarer Nähe zur Stadthalle.

Knappes Angebot für Besucher

Die Nachfrage nach Betten ist enorm, das Angebot begrenzt. Für Fans bedeutet das: Wer noch eine Unterkunft für den Song Contest sucht, sollte rasch handeln, um nicht leer auszugehen.