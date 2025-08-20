Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Kärntner Straße in Wien
© Getty Images

Anstieg

ESC in Wien und die Hotelpreise explodieren schon JETZT

20.08.25, 13:19
Teilen

Kaum wurde Wien als Austragungsort des Eurovision Song Contest 2026 bestätigt, explodierten die Preise für Hotels und Unterkünfte. 

Nur wenige Stunden nach der offiziellen Bekanntgabe verdoppelten und verdreifachten zahlreiche Hotels in Wien ihre Preise für das ESC-Wochenende. Besonders drastisch zeigt sich das am Beispiel des Hotels am Konzerthaus: Für eine Nacht während des Events verlangt das Vier-Sterne-Hotel knapp 2300 Euro. Noch am Wochenende davor kostet dasselbe Zimmer rund 700 Euro – eine Steigerung von mehr als 230 Prozent.

Airbnb fast ausgebucht

Auch bei privaten Unterkünften macht sich der Ansturm bemerkbar. Kaum stand fest, dass das Finale am 16. Mai in der Wiener Stadthalle stattfinden wird, stürmten Fans die Plattform Airbnb. Viele Wohnungen, die für die Woche davor noch verfügbar waren, sind inzwischen für das ESC-Wochenende vom 15. bis 17. Mai ausgebucht – vor allem jene in unmittelbarer Nähe zur Stadthalle.

Knappes Angebot für Besucher

Die Nachfrage nach Betten ist enorm, das Angebot begrenzt. Für Fans bedeutet das: Wer noch eine Unterkunft für den Song Contest sucht, sollte rasch handeln, um nicht leer auszugehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden