Filmfestival Kitzbühel: Iris Berben erhält den Ehrenpreis

Würdigung ihrer künstlerischen Exzellenz und des Engagements für gesellschaftliche und politische Themen. Vielfach ausgezeichnete Tragikomödie „Triangle of Sadness“ wird beim Filmfestival Kitzbühel im November 2025 gezeigt.

Seit mehr als vier Jahrzehnten prägt Iris Berben die deutschsprachige Film- und Fernsehlandschaft – mit beeindruckender Vielfalt, emotionaler Tiefe und unverwechselbarer Präsenz. Nun wird die Schauspiel-Ikone beim 13. Filmfestival Kitzbühel mit dem Ehrenpreis 2025 ausgezeichnet. Damit würdigt das Festival nicht nur ihr außergewöhnliches künstlerisches Schaffen, sondern auch ihr langjähriges gesellschaftliches und politisches Engagement.

Festivaldirektor Markus Mörth begründet die Entscheidung: „Iris Berben ist eine der bedeutendsten Schauspielerinnen des deutschsprachigen Films. Mit außergewöhnlicher Wandlungsfähigkeit verkörpert sie seit Jahrzehnten Figuren, die zwischen berührender Tiefe und charmanter Leichtigkeit changieren.“

Eine Künstlerin mit Haltung

Berben, die als Präsidentin der Deutschen Filmakademie maßgeblich die Förderung des filmischen Nachwuchses vorangetrieben hat, zeigte sich dankbar für die Auszeichnung und betonte die besondere Bedeutung des Festivals: „Das Filmfestival Kitzbühel nimmt eine besondere Rolle ein und bringt das Publikum eng mit Filmschaffenden zusammen. [...] Die Auszeichnung mit dem Ehrenpreis ist eine Würde und gleichzeitig eine Motivation, die Nachwuchsförderung des Filmfestival Kitzbühel aktiv zu unterstützen und die nächste Generation am Weg zu Leinwanderfolgen zu begleiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass schauspielerische Qualität im Umfeld von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz noch bedeutender wird.“





In bester Gesellschaft

Mit dem Ehrenpreis reiht sich Iris Berben in eine Reihe namhafter Preisträger:innen ein – darunter Philipp Hochmair (2024), Aglaia Szyszkowitz (2023), Heiner Lauterbach (2022), Felix Mitterer (2021), Veronica Ferres (2020), Helmut Berger (2019), Marie Bäumer (2018) und Joseph Vilsmaier (2017).

Als zusätzliches Highlight zeigt das Filmfestival heuer auch Berbens internationalen Kinoerfolg „Triangle of Sadness“, der mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet wurde.

Mit der Ehrung für Iris Berben unterstreicht das Filmfestival Kitzbühel erneut seine Rolle als Plattform für herausragende Schauspielkunst, filmische Qualität und den lebendigen Austausch zwischen Publikum und Filmschaffenden.