Die Autorin hat einen Roman über eine Pionierin verfasst.

Theresia Graw ist Journalistin und Autorin und hat sich bei ihrem literarischen Schreiben auf Romane spezialisiert, in denen sie Historie mit Fiktion mischt.

Mehr zum Thema

Leben von Ökologin Rachel Carson

Pestizide. Ihr Buch So weit die Störche ziehen, das die Geschichte ihrer Familie ist, war 2020 ein Bestseller und weitere Teile folgten. Nun hat sie sich mit In uns der Ozean der beeindruckenden Umweltpionierin Rachel Carson angenommen. Carson wollte nichts lieber, als sich dem Meer und seiner Erforschung zu widmen. Doch 1929 hat sie keine Chance und muss ihren Traum hintanstellen für die Familie. Doch ihre Leidenschaft lässt sie nicht los und als sie einen verendeten Vogel bemerkt, ahnt sie längst, dass das neue, billige Pestizid schädlicher sein könnte, als angenommen.

Was bleibt nach der Trauer?

Das Interessante ist hier die Verbindung eines historischen Frauenlebens, einer echt lässigen Lady, die sich mit voller Kraft für die Umwelt eingesetzt hat und einer wundervollen Geschichte, die uns vor Augen führt, dass wir jene Dinge, die wir lieben, schützen müssen.