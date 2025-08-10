RUBIK: Außer Kontrolle geraten

FURYE: Eine Frau versucht ihr Leben wiederzuerlangen.

Eindrücklich. Dieses Buch ist derzeit immer wieder auf Instagram zu sehen: Furye, der in Berlin lebenden Komponistin und Autorin Kat Eryn Rubik. Hier, in diesem eindrücklichen, grellen Roman, ist eine namenlose Erzählerin der Mittelpunkt. Sie ist ein Workaholic, erfolgreiche Musikmanagerin und verkehrt in den edelsten Kreisen, wo die schönsten Partys gefeiert werden. Höher, schneller, weiter ist das Motto, doch der Glam ist nur Außenfassade, denn es geht ihr ganz und gar nicht gut: „Zwischen Deadlines, Krankenhäusern, dem Inhalt von Bettpfannen, der Trauer meiner Mutter und dem Abschied von meinem Vater hatte ich aufgehört, zu fühlen. Ich war taub geworden.“

Weinen kann die Hauptfigur trotz all der Trauer nicht und so glaubt sie, die Wünsche, die ihre Eltern für sie hatten, erfüllen zu müssen. Doch das scheint nicht zu klappen und ihr Leben gerät außer Kontrolle... Furye ist ein Roman über eine Frau, die sich lange anpassen wollte, sich viel aufgebaut hat. Doch was ist dieses tolle Leben wert, jetzt, wo sie einen Teil ihrer Familie verloren hat? Das versucht sie herauszufinden während einer besonderen Reise... Ein kompromissloser, starker Roman, die etwas andere Urlaubslektüre!