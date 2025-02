"Grease" brachte den Rock-and-Roll nach Wien

Jubel für "Grease"-Premiere im Wiener Museumsquartier. Das Kultmusical läuft jetzt noch bis zum 23. Februar. Auf ticket24.at gibt‘s die letzten Karten jetzt sogar um 20 Euro ermäßigt.

Das Musical "Grease" und seine Songs sind zeitlos und sprechen auch ohne John Travolta und Olivia Newton-John das Publikum an. Der Beweis dafür wurde bei einer Neuinszenierung erbracht, die am Mittwochabend im Museumsquartier bejubelte Wien-Premiere feierte. Der Engländer Ben Darcy und die Schottin Lottie Power übernahmen souverän die Rollen ihrer Pendants in der legendären Verfilmung und schmetterten mit dem Ensemble Hits wie "Summer Nights" und "You're The One That I Want".

„Wir bringen die größte Party des Jahres nach Wien,“ geben Power und Darcy dafür das Motto vor und tanzen jetzt noch bis zum 23. Februar im Museumsquartier auf. Mit oe24 sind Sie beim Musical-Hit Grease im Wiener Museumsquartier zum Bestpreis dabei. Auf ticket24.at gibt‘s die letzten Karten jetzt sogar um 20 Euro ermäßigt.

Es ist ein unterhaltsamer Ausflug in die beginnenden Sechziger: Bunte Petticoats, Lederjacken, Marilyn-Monroe-Doubles auf Rollschuhen, eine seichte Handlung, Dialoge mit der einen oder anderen aus der Zeit gefallenen Anzüglichkeit, Liebeleien mit Happy End und jede Menge Rock and Roll sind wohl eine willkommene Ablenkung gerade in unruhigen Zeiten. "Diese Rock-and-Roll-Periode - wenn wir heute zurückschauen, können wir uns immer noch damit identifizieren. Wie cool das alles war!", sagte Darcy im Vorfeld im APA-Gespräch. Der Cast ist professionell und mit Leidenschaft dabei, sowohl was den Gesang, begleitet von einer Liveband, als auch die schwungvoll choreografierten Tanzeinlagen betrifft. Das recht einfache, aber effiziente Bühnenbild bildet den perfekten Rahmen für den grellen, lauten und augenzwinkernden Ausflug an die Rydell High School anno 1959.