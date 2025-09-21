Autor und Regisseur haben sich für Projekt zusammengetan.

Verbindung. Schriftsteller Michael Köhlmeier (der jüngst nicht von der Long auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises wechseln durfte) und Regisseur Robert Dornhelm verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft, sie sind füreinander wichtige Gesprächspartner. Nun ist aus dieser besonderen Verbindung ein Buch entstanden. Dornhelm – Roman einer Biografie speist sich aus 13 Gesprächen, für die sich die zwei Männer getroffen haben, um daraus eine Art Biografie zu formen.

Dialoge führen zu rasanter Geschichte

Gabe. Im Gespräch mit der APA erklären die beiden die gegenseitige Faszination: „Robert ist ein wunderbarer Geschichtenerzähler, der die Gabe hat, alles, was vergangen ist, in die Gegenwart zu ziehen. Ich war von Anfang an fasziniert, wie sich in einem persönlichen Schicksal so viel vom Schicksal der Welt widerspiegelt. Seitdem wir uns kennen, war ich süchtig nach seinen Geschichten,“ so Köhlmeier und Dornhelm erwidert: „Danke für das große Kompliment. Ich seh es genau umgekehrt: Ich bin von Deinen Geschichten begeistert!“Das Buch ist mehr als nur die Summe rasanter Plauderei, denn es gewährt Einblick in die Welt des Kinos, in die Anfänge Dornhelms, die mit keiner Geringeren als Grace Kelly verknüpft sind. Der Titelzusatz „Roman“ soll ein deutlicher Hinweis sein, nicht alles ganz genau zu nehmen...