Im Netz geht es ab, weil die verstorbene Aktrice vergessen wurde.

Fans der verstorbenen Schauspielerin Michelle Trachtenberg waren traurig und verärgert, nachdem die Fernsehschauspielerin wurde, bei der Oscar-Verleihung am Sonntag nicht in den „In Memoriam“-Bereich aufgenommen worden war.

"Haben sie Michelle Trachtenberg wirklich nicht einmal in den „In Memoriam“-Beitrag für die heutige Oscar-Verleihung aufgenommen? Das ist ekelhaft“, sagte ein Nutzer über die Schauspielerin, die letzte Woche im Alter von 39 Jahren gestorben ist.

Kürzlich verstorben

Der ehemalige Kinderstar, der 1996 in dem Film Harriet the Spy mitspielte und später in zwei populären Fernsehserien mitwirkte - Buffy the Vampire Slayer und Gossip Girl - starb am Mittwoch in New York.