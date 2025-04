× Pink Floyd: Premiere für Kultfilm – Jetzt Tickets gewinnen!

Das Gewinnspiel endet am 21. April um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

400 Millionen Dollar löhnte die Plattenfirma Sony für die Rechte am Backkatalog von Pink Floyd. Dafür werden jetzt die Archive geöffnet. Den Anfang macht am 2. Mai die Neuauflage des 70er Jahre Kultfilms „Pink Floyd at Pompeii“ in restaurierter 4K-Qualität für die DVD und neuer 5.1 Surround-Version auf CD, die am Donnerstag von Schlagzeuger Nick Mason im Londoner BFI IMAX Kino präsentiert wurde.

„Auch ohne Publikum hatte man das Gefühl, dass es ein richtiger Gig war,“ erinnerte er sich dabei an die vier-tägigen Dreharbeiten im völlig leeren Amphitheater. „Eine Idee von Regisseur Adrian Maben, der wirklich hart daran gearbeitet, um uns zu überreden, nach Italien zu kommen und diesen Film zu drehen. Es gibt eine Unschuld, und es ist außergewöhnlich, uns dabei zuzusehen, wie wir uns streiten, aber auf eine konstruktive Weise.“

Spannend: Auch Floyd-Chef David Gilmour war mit seiner Frau, der Autorin Polly Samson, und den vier Kindern bei der Premiere dabei, lieferte aber keinerlei Wortspende zur Pompeii-Hit rund um ewige Klassiker wie „Echoes“, „One Of These Days“ oder „Careful With That Axe, Eugene“.

Am 24. April läuft die restaurierte Neuauflage eines der legendärsten Konzerte aller Zeiten dann auch in unseren Kinos.