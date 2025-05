× ESC: Schweden ziehen bei den Wetten davon

41 Prozent Siegesschance. Die Schweden, die heute ab 21 Uhr ja noch in die Quali müssen, legen jetzt bei den Wetten deutlich vor. Unser JJ liegt solid auf Platz 2 und hofft, dass sich die Buchmacher, so wie ja schon Vorjahr, wieder irren.

Jetzt ziehen uns die Schweden davon. 41 Prozent Siegeschance für „Barda Bada Bastu“. Und nur mehr 19% für unseren JJ. Schon vor dem ersten Semifinale bei dem sich heute a ab 21 Uhr live auf ORF 1 neben Schweden u.a. auch Estland, die Niederlade oder Belgien für das Finale am 17. Mai qualifizieren wollten (scheint der Sieger so gut fix. In den letzten 10 Jahren haben sich die Buchmacher ja nur zwei Mal mit ihrem Tipp geirrt. Auch 2024 als man Kroatien noch vor dem Schweizer Sieger Nemo führte. Das gibt uns Hoffnung.

Die 1. Quali-Runde überraschte schon am Montag bei der Jury-Wertung mit ganz neuen Regeln, denn die ersten 9 Qualifikanten wurden mittels eigenartiger 3er-Splitscreen-Wertung verraten.

Das sind die aktuellen Wettquoten zum Songcontest:

1. Schweden 41 % Siegeschance

3. Frankreich 6 %

4. Israel 5 %

5. Belgien 4 %

Belgien (o.) und Niederlande (u.) wollen heute die Final-Quali schaffen.

Dazu gab’s eine weitere herbe Enttäuschung: Celine Dion, die ja 1988 für die Schweiz gewann und als geheimer Gaststar für das Finale gehandelt wurde, sagte bereits am Montag bei der Jury-Wertung via Videobotschaft ab. „Es tut mir leid“.