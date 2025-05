× Neue Fotos: So bunt treibt es JJ beim ESC wirklich

JJ liefert heute einen großen Song Contest Trick: Sein Auftritt mit der Pop-Oper „Wasted Love“ wird im TV ja nur in Schwarz-Weiß gezeigt. Jetzt gibt’s endlich die geheimen Farbfotos seiner Hammer-Show.

Dass unser Song Contest Held JJ heute ab 21 Uhr mit einer Schwarz-Weiß-Show um das Final-Ticket beim Song Contest singt dürfte sich mittlerweile durchgesprochen haben. „Die Emotionen der unerwiderten Liebe werden in Schwarz-Weiß eben noch intensiver transportiert,“ erklärt er seinen genialen cineastischen Trick, der die Pop-Oper „Wasted Love“ im TV noch dramatischer und einzigartiger wirken lässt.

Eine technische Meisterleistung, die freilich nur für die europaweite TV-Übertragung gilt. In der St. Jakobshalle in Basel ist JJ bei seinem abenteuerlichen Ritt auf einem Boot durch die Wellen natürlich in Farbe zu sehen. Das zeigte Mittwochabend schon ein geleaktes Video von der Generalprobe.

Jetzt gibt’s auch endlich die ersten Farbfotos davon. Blauer Video-Hintergrund und weiß schäumendes Meer. Dazu JJ in seinem coolen schwarzen Ledermantel der finnischen Designerin Teemu Muurimäk mit metallischen Akzenten.

Eigentlich auch ein guter Kontrast – aber die Schwarz-Weiß-Show ist natürlich deutlich auffälliger und soll JJ das Final-Ticket bringen. Laut Wetten liegt die Aufstiegschance dafür aktuell bei sensationellen 95 Prozent. Auch wenn JJ heute im TV nur in Schwarz-Weiß gezeigt wird, sollte er uns somit nicht schwarz sehen lassen.