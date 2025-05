JJ: "So hole ich mir heute das Final-Ticket"

Austria: 12 Points! Heute ab 21 Uhr geht's für unseren ESC-Helden JJ um das Final-Ticket. Mit coolen Schwarz-Weiß-Trick, Familien-Unterstützung und Sprechverbot.

Um 21.36 Uhr drückt heute ganz Österreich unserem ESC-Helden JJ die Daumen. Nach einem von Conchita verordneten zweitägigen „VoiceRest“ („Ich trete im wahrsten Sinne des Wortes leiser und gönne meiner Stimme eine Verschnaufpause“) und der Einstimmungs-„Postkarte“ aus dem Berner Emmental rockt er mit der eindringlichen Pop-Oper „Wasted Love“ und einer cineastisch hochwertiger schwarz-weiß-Show um das Song Contest Finale. Und das mit Unterstützung der ganzen Familie („Vom Opa bis zur zweieinhalb Monate alten Nichte sind alle in der Halle live dabei und Drücken die Daumen!“) und der Glücksstartnummer 6, mit dem einst ja auch Conchita in das zweite Semifinale ging. „Ein gutes Omen!“

© ORF/Roman Zach-Kiesling ×

© ORF/Roman Zach-Kiesling ×

© ORF/Roman Zach-Kiesling ×

Conchita erteilte "Sprechverbot".

© Instagram ×

Ganze Familie (u.) ist zur Unterstützung dabei.

© zeidler ×

Das Grande Finale am Samstag vor über 160 Millionen TV-Zusehern scheint so gut wie fix: Die Buchmacher bescheinigen uns ja eine Aufstiegs-Chance von 94 Prozent! Und das obwohl die Jury, wo JJ ja bei den Wetten auf Platz 1 liegt, diesmal noch gar nicht werten darf, sondern nur das Publikum.

Auch Finland (o.) und Israel (u.) sind auf Finale-Kurs

Die Startreihenfolge und die Qualifikations-Chance für das 2. Semifinale:

1. Australien: Go-Jo – 82% Quali-Chance

2. Montenegro: Nina Žižić – 12%

3. Irland: Emmy – 50%

4. Lettland: Tautumeitas – 47%

5. Armenien: Parg – 42%

6. Österreich: JJ – 94%

7. Griechenland: Klavdia – 75%

8. Litauen: Katarsis – 77%

9. Malta: Miriana Conte – 88%

10. Georgien: Mariam Shengelia – 12%

11. Dänemark: Sissal – 40%

12. Tschechien: Adonxs – 81%

13. Luxemburg: Laura Thorn – 62%

14. Israel: Yuval Raphael – 94%

15. Serbien: Princ – 51%

16. Finnland: Erika Vikman 94%

© eurovision.tv ×



Ab ca. 23.15 Uhr verkünden die Moderatorinnen Sandra Studer und Hazel Brugger mittels neuer eigenartiger 3er-Splitscreen-Wertung die 10 Finalisten. Spätestens um 23.25 Uhr sollte JJ sein Finalticket in der Tasche haben. „Wenn ich es nicht schaffe, müsste mein Auftritt schon wirklich schlimm gewesen sein,“ gibt er sich im oe24-Interview zuversichtlich.

© zeidler ×

© ORF/Roman Zach-Kiesling ×

Viel Zeit zum Feiern bleibt freilich nicht: Noch in der Nacht auf Freitag gibt’s die Auslosung der Final-Startnummer („Mir ist alles recht!“), am Freitag Abend dann einen ersten Durchlauf der 26 Finalisten und am Samstag geht’s dann für JJ im Finale (21 Uhr, ORF1) um alles. „Ich will den Song Contest 2026 wieder in die Stadthalle holen“. Das ist durchaus möglich: Bei den Wetten liegt er weiterhin hinter Schweden auf Platz 2.