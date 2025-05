× Warum JJ beim ESC auf Siegeskurs ist

2014 lag Conchita bei den ESC-Wetten auf Platz 2 hinter Schweden und holte dann den Sieg. Jetzt will es JJ nachmachen.

Platz 1: Schweden mit einer Siegeschance von 39 Prozent Platz 2: Unser JJ, der laut Buchmacher am Samstag zu 22 Prozent den Song Contest gewinnen könnte. Das sind die aktuellen Wettquoten. Und nimmt man die für bare Münze dann darf Österreich am Samstag über den sensationellen 2. Platz jubeln. Wenn nicht sogar wirklich über den dritten Song Contest Sieg nach Udo Jürgens (1966) und Conchita (2014), denn die Buchmacher lagen ja schon mehrmals deutlich fasch!

Aktuelles Beispiel: Belgien. Red Sebastian lag heuer vor dem 1. Semifinale laut Wetten sogar auf Top 5 Kurs für den Sieg. Mit einer Aufstiegschance von 78 Prozent. Trotzdem muss er am Samstag zusehen. Statt ihm kamen nämlich Portugal und Island weiter.

Das sind die aktuellen Wettquoten

1. Schweden 39% Siegeschance

2. Österreich 22%



3. Niederlande 8%

4. Frankreich %

5. Israel 4%

Auch im Vorjahr lagen die Wetten falsch. Da wurde Kroatien weit vor der Schweiz geführt. Letztendlich holte Nemo den Sieg. Und selbst 2014 haben sich die Buchmacher geirrt. Da sah man Schweden mit deutlichem Vorsprung auf Platz 1. Gewonnen hat letztendlich unsere Conchita, die bei den Wetten am Tag des Finales „nur“ auf Platz 2 lag.

Ein gutes Omen: Vielleicht lehrt JJ die Buchmacher jetzt ja wieder eines Besseren und stürzt erneut just die Schweden vom Wett-Thron. Die Glücksstartnummer 6 von Conchita hätte er ja schon. Damit startete sie ja in Kopenhagen ihren Siegeslauf. Übrigens auch in der zweiten Quali-Runde.