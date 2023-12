× AC/DC: am Freitag wollen die Teufelsrocker ihre Wien-Pläne verraten

Dass AC/DC im Sommer 2024 im Happel Stadion rocken gilt als fix. Die Frage ist nur wann und wie oft? Am Freitag sollten wir es wissen.

Freitag 8. Dezember – ein Datum, das sich alle Rock-Fans wohl rot im Kalender anstreichen sollten, denn da wollen AC/DC endlich ihre Tourdaten bekannt geben. Und auch die Wien-Pläne. Im Sommer – ÖSTERREICH-Leser wissen es ja bereits – steht mindestens ein Konzert im Happel-Stadion auf der Agenda! Der Vorverkauf für das Hardrock-Highlight des Jahres wird wohl schon nächste Woche gestartet.

© zeidler ×

2016 sprang Axl Rose ein. Jetzt ist Brian Johnson wieder fit

© Getty Images ×



Acht Jahre nach der letzten Konzert-Serie, bei der ja auch in Wien Sänger Brian Johnson durch Axl Rose von Guns N‘ Roses ersetzt wurde, und drei Jahre nach dem Mega-Seller „Power Up“ sind die Hardrock-Giganten wieder fit für eine Welt-Tournee. Auch Johnson, der ja 2016 wegen drohendem Hörschaden pausieren musste, nun aber dank modernster Technik wieder Bühnen-fit ist.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Das hat er ja schon im Oktober beim Comeback-Konzert beim "Power Trip Festival" in Kalifornien eindrucksvoll bewiesen. Für die 24-Song starke Höllen-Show rund um 250-Millionen-fach verkaufte Rock-Hymnen wie „Thunderstruck“, „Back In Black“ oder „Hells Bells“ wurde auch Bassist Cliff Williams wieder aus der Pension geholt. Die legendäre Schuluniform sowieso. Die will Angus Young im Sommer dann mindestens einmal auch in Wien anziehen.