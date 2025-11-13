Alle Achtung: „Wir wollen den Optimismus wieder sexy machen!“

Nach dem Chaosjahr 2025 bringen Alle Achtung am Freitag die neue Hit-CD "Radikale Optimisten". Das Interview zum Austropop-Kracher.

Der Ausstieg von Drummer Patrick de Benedetto-Freisinger, eine Konzert-Absage in Klagenfurt wegen zu wenig verkaufter Tickets und die neue Hit-CD „Radikale Optimisten“. Die Austropop-Hitband Alle Achtung sorgt stets für Schlagzeilen. Im oe24-Interview spricht Bandleader Christian Stani über…



… die neue CD „Radikale Optimisten“: Wenn es in irgendeiner Form eine Radikalität gibt, die eine Berechtigung hat, dann ist das Optimismus. Und wenn ich mir unsere Bandgeschichte anschaue, dann haben wir schon viele Berge und Täler durchgemacht. Doch was immer übrigblieb, ist dieser radikale Optimismus. Und wir wollen den Optimismus wieder ein bisschen sexy machen.

…den Ausstieg von Drummer Patrick: Es hat sich schon etwas abgezeichnet, doch er fehlt natürlich sehr. Das macht was aus uns: Man muss sich neu wiederfinden. Aber es war immer klar, dass wir weitermachen. Trotzdem bin ich froh, wenn das Chaosjahr 2025 vorbei ist, denn das war schon ein interessantes und sehr herausforderndes Jahr.

… den Neustart mit eigenem Label: Bevor wir mit einem Majorlabel weiter auf Halbdampf fahren machen wir es lieber gleich selber. Wir haben jetzt sicher auch Songs dabei, die etwas kantiger sind. Doch das ist gesellschaftlich wichtig, denn das brauchen wir im Moment am allermeisten .

.. die Konzertabsage wegen zu wenig verkauften Tickets: Auf dieser Ebene, wo wir sind, also keine Riesenband, aber trotzdem mit einem gewissen Bekanntheitsgrad. ist es immer wieder schwierig, Karten zu verkaufen. Doch die Schuld liegt letztendlich immer bei uns und deshalb haben wir das auch offen und ehrlich kommuniziert.

… Status Quo von Alle Achtung: Ich glaube, dass viele Menschen noch gar nicht wissen, dass sie uns eigentlich geil finden. Für viele sind wir die „Marie“-Band, aber ohne echte Marie (lacht)

… „Marie“-Star Gerda Rogers: Ich habe sie zuletzt etwas vernachlässigt, sollte sie aber mal wieder aufsuchen. Ich glaube zwar nicht daran, aber es ist lustig, macht Spaß und bietet immer Gesprächsstoff. Und auch Erklärungen: vielleicht ja auch warum man manchmal so deppert ist. Weil es eben die Sterne sind (lacht).

… die kommende Tour: Wir wollen das unter dem Motto „in fünf Schritten zum radikalen Optimisten“ durchziehen. Wie eine Selbsthilfegruppe. Und da nehmen wir gerne Willige mit.

… seine Pläne: Es werden auch Projekte abseits von Alle Achtung kommen. Ich nehme jetzt auch Schauspielunterricht, denn ich möchte so breit wie möglich aufgestellt sein.

Christian Stani von Alle Achtung mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz

.. seinen Wunsch neben Falco begraben zu werden: Eure Story hat damals für großen Wirbel gesorgt. Auch bei meiner Tiroler Familie, die sich sofort gemeldet hat „Sag einmal: spinnst du jetzt komplett?“ Inzwischen ist es mir fast lieber, wenn man mich in irgendeinem Wald verscharrt. Dort wo mich keiner findet. Das reicht mir: Ich brauche kein Ehrengrab.

Interview: Thomas Zeidler-Künz