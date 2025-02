× Alphaville krank: Wien-Konzert muss verschoben werden!

Das für Samstag geplante Weine-Konzert der 80ies Kultband Alphaville fällt „wegen einer Erkrankung des Künstlers“ aus wird aber am 16. Mai nachgeholt.

Leider krank statt "Forever Young". Die 80er Jahre-Kultband Alphaville muss ihr für Samstag 22. Februar geplantes Wien Konzert „wegen einer Erkrankung des Künstlers“ im Gasometer stornieren. Das war die schlechte Nachricht. Jetzt die Gute. Es wurde bereits ein Ersatztermin fixiert. Marian Gold zündet seine Kulthits wie "Big In Japan", "Sounds Like a Melody" oder "Forever Young" jetzt am 16. Mai im Gasometer.

Die Tickets behalten für den Nachholtermin Ihre Gültigkeit, können aber auch bei der Vorverkaufsstelle, bei der sie erworben wurden, zurückgegeben werden.