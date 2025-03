Amadeus "vergisst" auf Andreas Gabalier

Heuer feiert der Amadeus sein 25. Jubiläum, dabei wurde ein großer der heimischen Musikszene wohl weniger irrtümlich vergessen.

25 Jahre Amadeus, 25 Jahre rot-weiß-rote Musikgeschichte. Unter diesem Motto stand die Verleihung des größten Musikpreises Österreichs am Freitag in der Wiener Marx Halle. Dabei fehlte allerdings ein ganz prominenter Name.

Skandale bei Amadeus-Awards

Gabalier verspielt Sympathien

Gabalier: Posting über "Manderl & Weiberl"

Seit sich der Volks-Rock'n'Roller vor mittlerweile 10 Jahren für einen Woke-Eklat in seiner Dankesrede gesorgt hatte, ist der Schlager-Star nicht mehr willkommen. Zwar räumte er 2016 und 2017 noch die Preise für den besten Schlager-Song ab, seitdem gab es allerdings keine Ehrung mehr für den Steirer.

Highlight-Video ohne Gabalier

Um die letzten Jahre der heimischen Musik-Geschichte zu ehren, gab es zu Beginn der Show ein großes Highlight-Video mit den schönsten und emotionalsten Momenten aus 25 Jahren Amadeus-Geschichte. Doch wer dabei auf einen der unzähligen Gabalier-Siege oder Auftritte gewartet hat, wurde enttäuscht.Denn er wurde schlichtweg vergessen. Ein Zufall? Wohl kaum! Denn bei den größten Skandalen des Amadeus erhielt er dann mit seinem Manderl-Weiberl-Sager doch die große Bühne, die er in diesem Fall wohl gerne vermieden hätte. Spätestens nach der Aktion ist klar, dass es in Zukunft wohl auch keine Gabalier-Auftritte beim Austropop-Grammy geben wird.