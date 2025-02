× Chart-Beben: Roland Kaiser bremst Rainhard Fendrich aus

Mit der neuen CD „Marathon“ fährt Schlager-Gigant Roland Kaiser jetzt seinen allerersten Nummer eins-Hit in Österreich ein und stößt damit sogar Rainhard Fendrich vom Thron.

„Damit kann man nie rechnen, denn das entscheidet immer das Publikum, aber die Freude ist natürlich sehr groß.“ Mega-Überraschung in den offiziellen Austria-Top-40 Charts. Mit dem neuen Album „Marathon“ stürmt Schlager-Gigant Roland Kaiser von 0 auf 1. Und überholt damit sogar Lokalmatador Rainhard Fendrich, der letzte Woche mit „Wimpernschlag“ noch über Platz 1 jubeln durfte, jetzt aber entthront wurde.

Spannend: just in Deutschland schrammte Roland Kaiser mit „Marathon“ aber unerwarteterweise an Chart-Gold vorbei. Da sicherte sich Proll-Rapper Finch mit „Schluss mit Lustig“ Platz 1.

Kaiser fährt damit 51 Jahre nach seiner allerersten Single „Was ist wohl aus ihr geworden“ den größten Triumph in Österreich ein. Und seinen allergrößten Chart-Hit. Bislang war ja bei den Alben Platz 2 für „Alles oder Dich“ (2019) sowie „Perspektiven“ (2022) das Höchste der Gefühle. Dazu schaffte er bei den Singles 1980 mit „Santa Maria“ Platz 3.

Das sind die Austria Top 40 der Woche vom 7. bis zum13. Februar:

1. Roland Kaiser, Marathon

2. Rainhard Fendrich, Wimpernschlag

3. Kendrick Lamar, GNX

4. Dream Theater, Parasomnia

5. Finch, Schluss mit Lustig

Roland Kaiser feiert seinen Chart-Triumph am 3. Juni mit dem Konzert in der Wiener Stadthalle und am 17. Juli mit seinem großen Open Air auf der Seebühne in Mörbisch.