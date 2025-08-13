FM4 Frequency Festival startet – Post Malone, Will Smith & Co. sorgen für Sommerparty

St. Pölten wird heiß: Das FM4 Frequency Festival startet am Mittwoch mit Post Malone, Shawn Mendes und zahlreichen weiteren Stars in drei Tage voller Musik, Hits und Festivalstimmung.

Drei Tage voller Musik, Sonne und Festivalstimmung stehen ab Mittwoch in St. Pölten bevor: Das FM4 Frequency Festival startet mit einem hochkarätigen Line-up und verspricht wieder Tausende Fans auf das VAZ-Gelände zu locken.

Mehr lesen:

Den Auftakt macht US-Sängerin Chappell Roan, die mit Hits wie „Good Luck, Babe!“ erstmals in Österreich gastiert. Headliner am Mittwochabend ist Rap-Superstar Post Malone, bekannt für Chart-Erfolge wie „Rockstar“ und „Better Now“.





Über die nächsten Tage folgen weitere Top-Acts aus nahezu allen Genres. Auf den Bühnen Space Stage und Green Stage werden Balladensänger Shawn Mendes, die Dance-Ikonen Kygo und Felix Jaehn sowie Scooter mit „Hyper Hyper“ für Stimmung sorgen. Für den Abschluss am Freitag haben sich Hollywoodstar und Hip-Hop-Größe Will Smith sowie der britische Rapper Central Cee angekündigt.





Pro Tag werden über 40.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Festivalgelände erwartet, die bei prognostizierter Sommerhitze heiße Performances und jede Menge Festival-Feeling genießen können.