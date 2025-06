Große Aufregung um Anti-Israel-Parolen bei Glastonbury-Festival

Die britische Regierung hat antiisraelische Parolen der Rap-Band Bob Vylan beim Auftritt auf dem Glastonbury-Festival verurteilt, der von der BBC live übertragen wurde.

Die Kulturministerin Lisa Nandy habe in einem Telefonat mit BBC-Chef Tim Davie eine "dringende Erklärung" gefordert, welche Sorgfaltsprüfung die BBC vor dem Auftritt unternommen habe, berichteten britische Medien. Die Polizei kündigte an, Videomaterial auf strafrechtlich relevante Inhalte zu prüfen.

Wie der öffentlich-rechtliche Sender selbst schrieb, leitete der Rapper des Duos auf der Bühne des Festivals im Süden Großbritanniens Sprechchöre mit Parolen wie "Free, free Palestine" und mit Blick auf das israelische Militär "Death, death to the IDF" an. Ein BBC-Sprecher sagte demnach, einige der Kommentare seien "zutiefst beleidigend" gewesen. Der Sender habe auf dem Bildschirm vor "sehr starker und diskriminierender Sprache" gewarnt. Den Auftritt werde man sich im BBC-Player nicht mehr nachträglich anschauen können, heißt es im Bericht weiter.

© Getty

Das Duo selbst veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein Video der entsprechenden Szene, im Publikum sind palästinensische Flaggen zu sehen.

Regierung verurteilt Ereignisse

Ein Sprecher der Ministerin verurteilte die Sprechchöre den Berichten zufolge aufs Schärfste. Man begrüße, dass der Auftritt nicht mehr angesehen werden könne. Auch die israelische Botschaft in Großbritannien zeigte sich auf X tief besorgt über eine Normalisierung extremistischer Sprache und die Verherrlichung von Gewalt.

Besonders unter dem früheren konservativen Premierminister Boris Johnson wurde die BBC auch immer wieder zum Ziel von Medienschelte aus Kreisen der Regierung. Johnson spekulierte öffentlich darüber, die ehrwürdige Rundfunkanstalt auf ein Streaming-Angebot auf Abo-Basis zu reduzieren.