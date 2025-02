× James Blunt bringt Hit-Feuerwerk, geheime Botschaften und Chesney Hawkes nach Wien

Schmusepopper James Blunt feiert heute mit 10.000 Fans den 20. Geburtstag der Hit-CD „Back to Bedlam“ in der Stadthalle. Im Vorprogramm sorgt der 90er-Jahre-Teeniestar Chesney Hawkes („The One And Only“) für Kreischalarm

„Die Bühne ist wie eine Droge! Anders als die Politik, die Menschen ja nur auseinandertreibt, bringt sie die Menschen zusammen.“ James Blunt eint heute in Wien wieder die Menschen. Knapp 10.000 Fans sind in der Stadthalle bei der Jubiläums-Tour zum 20. Geburtstag der Hit-CD „Back to Bedlam“ mit dabei.

© Getty Images ×

© Getty Images ×



Und Chesney Hawkes, der in den 90er-Jahren mit der Teenie-Pop-Hymne „The One And Only“ für Kreischalarm sorgte und jetzt trotz kompletter Bestuhlung (!) ab 19.45 wohl für Tanzalarm sorgen wird.

© Getty Images ×

© Getty Images ×



Ab 21 Uhr liefert Blunt als Entrée gleich seine 15-millionenfach verkaufte Kult-CD „Back to Bedlam“ in der exakten Reihenfolge der CD und begleitet von einer bombastischen Videoshow. Darauf folgt das Segment "The Hits“ dem er u.a. auch Coverversionen von Slade („Coz I Luv You“) und Robin Schulz („Ok“) beimischt. Und als Zugabe gibt’s „Bonfire Heart“ sowie „1973“.

© Getty Images ×

© zeidler ×

Spannend: Durch den Jubiläums-Charakter der Tour wird der Mega-Hit „You're Beautiful“ dabei schon als 2. Song gezündet. Die Stimmung will und wird er aber mit witzigen Zwischenansagen wie „Ich singe so hoch, dass meine geheimen Botschaften nur Frauen und Hunde hören können", bis zum Finale halten: „Ich bin ein echter Clown und nehme mich selbst am liebsten auf die Schaufel, denn es gibt ja nichts Langweiligeres als einen bierernsten Popstar."