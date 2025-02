Kommen diese Stars in die "Rock & Roll Hall of Fame"

Musik-Stars wie Mariah Carey (55), Cyndi Lauper (71), Billy Idol (69) und der 2014 gestorbene Rocker Joe Cocker stehen in diesem Jahr auf der Nominiertenliste für die Aufnahme in die "Rock & Roll Hall of Fame".

Zu den insgesamt 14 Anwärtern zählen auch die britischen Bands Bad Company, New Order und Oasis, die US-Gruppen The Black Crowes, Phish, Soundgarden und The White Stripes sowie die mexikanische Band Maná.

TV-Hammer: Heidi soll jetzt "Deutsche" werden Laut Mitteilung der Ruhmeshalle in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio runden der amerikanische Rock'n'Roll-Sänger Chubby Checker (83) und das Hip-Hop-Duo OutKast die Liste der Anwärter ab. Acht der Nominierten stehen demnach zum ersten Mal zur Wahl, darunter Joe Cocker, Billy Idol und Phish. Wer zieht in die Hall of Fame? Ende April soll bekanntgegeben werden, wer in diesem Jahr endgültig in die Ruhmeshalle aufgenommen wird. Über die Auswahl entscheiden mehr als 1.200 Musiker, Musikwissenschaftler und andere Mitglieder der Branche. Auch die Stimmen von Fans fließen mit ein. Die offizielle Feier soll im Herbst in Los Angeles stattfinden. Bedingung für die Aufnahme ist, dass die Veröffentlichung des ersten Albums mindestens 25 Jahre zurückliegt. Im vorigen Jahr waren acht Künstler und Bands aufgenommen worden, darunter Cher, Ozzy Osbourne, Mary J. Blige, Foreigner und die Dave Matthews Band.