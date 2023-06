Shitstorm für ''Die Arzte'' vor Nova Rock

Aufregung um K.o-Tropfen-Witze bei Konzert in Luxemburg. Am Samstag steht Nova Rock Auftritt am Programm.

Schlammschlacht am Nova Rock. Auch hinter der Bühne: Slipknot feuerten ja kurz vor ihrem Auftritt Keyboarder & Sampler Craig Jones. Der war zwar in Nickelsdorf durfte aber nicht mehr mit auf die Bühne. Jetzt sorgen auch Die Ärzte, die am Samstag zum Festival-Finale als Headliner gebucht sind, für Aufregung: Jüngst machte man beim Konzert in Luxemburg auch die Rammstein-Causa (siehe Seite) zum Thema. Unnötige „Witze“ über K.o.-Tropfen inklusive. „Wo kauft man denn eigentlich diese K.o.-Tropfen?“, scherzte Sänger Farin Urlaub. Woraufhin Drummer Bela B mit „Wir machen die selber, im Tourbus.“ antwortete. Und wie er „am nächsten Tag aufwacht und ,Balabala’ denkt“ – das sei viel schlimmer als blaue Flecken.“

Neuer Text. Dazu wurde auch der Song "Rock Rendezvous" provokant umgetextet: Mit Zeilen wie "Ich will dich ficken. Genau in diesem Backstageraum" oder "Wenn du nein sagst, das ist keine Option, trink von diesem Glas." Das Internet tobt: „Die beste Band der Welt wird auch mal schnell zur unsympathischsten Band der Welt“. Im Burgenland werden sie sich deshalb wohl zurückhalten.

Programm. Heute geht die Rock-Party u.a. mit Bilderbuch, Casper und der Hochexplosive Late-Night-Show von Scooter weiter. Am Samstag folgen so Austropopper Josh. Incubus oder Nightwish. Dazu setzt ab 0.20 Uhr setzt das Falco-Tribute den Schlusspunkt. Mit der Original Falco Band, Gaststars wie Roman Gregory, Edita Malovcic, Schauspieler Johannes Krisch oder ORF-Sprecher Tobias Pötzelsberger und Live-Zuspielungen des Falken. „Es wird sehr rockig und klingt so gut wie nie," verspricht Thomas Rabitsch, „Ich habe Falcos Stimme mit künstlicher Intelligenz verbessert und die ganzen Hintergrundgeräusche weggemischt.“

Ticket-Run. Das nächste Nova-Rock geht vom 13. bis 15. Juni 2024 über die Bühne. Also um einen Tag verkürzt. „Das kann es uns dann nur drei und nicht vier Tage lang einregnen,“ scherzt Veranstalter Ewald Tatar. Die Tickets gehen schon am Samstag ab 10 Uhr in den Vorverkauf.