Rod Stewart: neue Hits vor dem Wiener Abschieds-Konzert

Am 2. Juli rockt Rod Stewart in der Stadthalle sein Abschieds-Konzert. Als Einstimmung kommt am 23. Februar die CD "Swing Fever" im Zusammenspiel mit Jools Holland.

Es ist das Stadthallen-Highlight des Sommers: Am 2. Juli zündet Altmeister Rod Stewart unter dem Motto „One Last Time“ sein allerletztes Österreich-Konzert. Am Programm der zweistündigen Pop-revue stehen die größten Hits seiner 60-jährigen Karriere. Also 120 Millionen-fach verkaufte Hymnen wie „Maggie May“, „Baby Jane“, „Da Ya Think I’m Sexy?“ und natürlich der ewige Evergreen „Sailing“.

© thisisdig.com

Als Einstimmung liefert Rod Stewart schon am 23. Februar „neue“ Hits. Gemeinsam mit Blues-Pianist und TV-Showmaster Jools Holland hat er für „Swing Fever“ 13 zeitlose Swing-Standards neu aufgenommen. Vom Doris-Day Klassiker „Sentimental Journey“ über den Ray Nobles-Blues “Love Is The Sweetest Thing” bis zum Country-Musik-Evergreen “Tennessee Waltz”, der offiziellen Hymne des US-Bundesstaat Tennessee. „Das ist meine Hommage an die zeitlosen Songs der Big-Band-Jahre,“ erklärt Stewart die Neuaufnahmen, für die er jetzt auch zum Signierstift greift: Im Stewart-Show Thisisdig.com kann man das neue Werk „Swing Fever“ sogar mit Autogramm erwerben.