× Tokio Hotel sorgen heute in Wien für Kreischalarm

3.500 Fans feiern heute im Wiener Gasometer mit Tokio Hotel den 20. Geburtstag der Teeniepop-Hymne „Durch den Monsum“. Die Show verspricht ein Feuerwerk aus Hits und schrägen Kostümen. Nur Heidi Klum wird diesmal nicht backstage erwartet.

Stolze 6 Wochen hielten sich Tokio Hotel im Jahr 2005 mit der Teenie-Pop-Hymne „Durch den Monsun“ an der Spitze der Austria Top 40. Platz 2 der Jahrescharts, geschlagen nur von „Schnappi, das kleine Krokodil“. Und Start einer Weltkarriere voll Kreischalarm: 10 Millionen verkaufte CDs, 110 relevante Awards, darunter gleich 8 Goldene Pinguine der heimischen Teenie-Postille Rennbahn Express, und ein Dutzend Top-Hits. Auch in Kanada, Frankreich oder den USA. Und natürlich die meist unbekleidet zur Schau gestellte Ehe von Gitarrist Tom Kaulitz mit Heidi Klum.

© Getty Images ×

© Getty Images ×



Die war 2019 auch beim letzten Wien-Konzert von Tokio Hotel mit dabei. Wird heute aber bei der großen Jubiläums-Show unter dem Motto „The Tour 2025“ nicht backstage im Gasometer erwartet. Zum 20. Geburtstag von „Durch den Monsun“ fahren Tokio in Wien für 3.500 Fans (ausverkauft!) mit einer bunten Pop- und Mode-Revue auf. Im Mittelpunkt steht der (s)exzentrische Sänger Bill Kaulitz, der gleich zum Opener “Miss It (At All) mit riesigen Engelsflügeln auf einem Podest empor fährt und sich in Folge auch im ausgeflippten Spaceman-Outfit („The Heart Get no Sleep“), mit Jesus-artiger Dornenkrone („Just A Moment“) oder in einem überdimensionalen rosa Plüsch-Ensemble (“Love Who Loves You Back“) zeigt.

Musikalisch beweist man auch mit einem Akustik-Set rund um „In Your Shadow“ und Coverversionen von Nina Chubba („Fata Morgana“), Kraftklub („Fahr mit mit“) oder sogar George Michael („Careless Whisper“) Reife. Der Kreischalarm wird aber auch in Wien nicht ausbleiben. Vor allem bei der ersten Zugabe. Da gibt’s die Über-Hymne „Durch den Monsun“.