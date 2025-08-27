50 Jahre Hilton Wien: Dancing Stars als Cocktail-Juroren

Die Promis ließen es im Vorfeld zum großen Jubiläum des weltbekannten Hotels bereits ordentlich krachen.
Im Vorfeld des großen Jubiläumsfestes „50 Jahre Hilton in Österreich“ wurde im Hilton Vienna Park stilvoll angestoßen. Norbert B. Lessing, Area Manager Hilton Österreich, Tschechien und Kroatien, lud zu einem schwungvollen Cocktail-Wettbewerb an der Selleny’s Bar.
Kathi Stumpf und Alex Beza
Junge Mixologen vom Hilton Vienna Park, Hilton Vienna Plaza und Hilton Vienna Waterfront stellten hier ihre Kreativität unter Beweis und kreierten den künftigen „Signature Drink“ des Jubiläumsjahres.
Promi-Jury
Die Aufgabe der Teilnehmer war es, einen Drink zu entwickeln, der regionale Aromen mit internationaler Raffinesse verbindet. Eine hochkarätige Jury aus Gastronomie, Lifestyle und Entertainment wählte den Gewinnercocktail aus. Unter den Jurymitgliedern waren unter anderem Gastronom Luigi Barbaro, Model Lou-Anne (GNTM-Gewinnerin), Soul-Diva Dorretta Carter, Musical-Sängerin Missy May, Profi-Tänzerin Conny Kreuter, Musiker Lucas Fendrich und „Mr. Austria“ Christopher Dengg.
Doretta Carter, Christopher Dengg und Lou-Anne Gleissenebner
Der prämierte „Signature Cocktail“ wird beim großen Jubiläumsfest des Hilton Vienna Park am 24. September 2025 serviert und verspricht, das Jubiläumsjahr auf besonders geschmackvolle Weise einzuläuten.