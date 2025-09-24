Alles zu oe24VIP
Andy Lee Lang und Hans Enn.
© Philipp Hutter

Netzwerker

Andy Lee Lang, Hans Enn & Co.: So kultig war der Auftakt von Wien Ski Connect

24.09.25, 12:13
Startschuss für Wien Ski Connect – und die Premiere sorgte gleich für Aufsehen. Bei kühlem Herbstwetter traf sich Wiens Sport- und Society-Prominenz im brandneuen Stroke Minigolf im 21. Bezirk, um Wintersport und Wirtschaft auf außergewöhnliche Weise zu verbinden. 

Am 23. September fiel der Startschuss für Wien Ski Connect, die neue Plattform, die Wintersport und Wirtschaft in Wien miteinander vernetzt. Und der Auftakt hätte kaum passender sein können: Bei kühlem Herbstwetter lud die Premiere in eine außergewöhnliche Location ein – ins neue Stroke Minigolf im 21. Bezirk.

Die handgebaute Minigolf-Anlage, erst seit Sommer 2025 geöffnet, verbindet modernes Design mit digitaler Technik: Buchungen erfolgen bequem per App, fast alles läuft personalfrei, und dank Flutlichtanlage sind auch Abend-Events ein Hit. Besonders Firmen schätzen die Anlage für Teamevents und Incentives.

Promis im Einsatz

Prominente Gäste sorgten für zusätzlichen Glanz: Unter den Teilnehmern fanden sich Andy Lee Lang, Hans Enn, Stefan Koubek, Robert Letz und viele weitere Persönlichkeiten aus Sport, Showbusiness und Wirtschaft.

Mit dieser gelungenen Kombination aus Innovation, Sport und Networking setzt Wien Ski Connect ein starkes Signal – und macht Lust auf die Wintersaison.

