Mausi Lugner bei einer Modenschau am Traunsee
© privat

Wilde Feuer-Szenen

Bei Trachten-Modenschau: Mausi Lugner "als Perchte gebucht"

24.11.25, 08:42
Die Unternehmerin lief bei einer Trachtenmodenschau am Traunsee mit und sorgte für Lacher. 

Christina „Mausi“ Lugner zeigte sich am Wochenende von ihrer abenteuerlustigen Seite. Bei einer außergewöhnlichen Modenschau des Labels Mamoka in Reindlmühl am idyllischen Traunsee präsentierte sich die Ex-Frau des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner (†91) als Model – und das unter besonderen Bedingungen.

Die Show fand nicht auf einem klassischen Laufsteg statt, sondern auf einer gesperrten Straße, die eigens zur Bühne umfunktioniert wurde. Gemeinsam mit Perchten schritt Lugner durch eine Szenerie aus offenen Feuern. Mit einem Augenzwinkern erzählte sie später, sie habe beinahe das Gefühl gehabt, „als Perchte gebucht“ worden zu sein.

 


 

Für den Höhepunkt sorgte ein ungewöhnlicher Auftritt am Ende der Show: Mausi wurde in einem historischen Kinderschlitten über die Strecke gefahren – ein Bild, das bei den Zusehern für Staunen und Schmunzeln sorgte.

Trachten-Couture

Hinter der Modenschau stand Designerin Magdalena Moser, die für ihre aufwendige Trachten-Couture aus feinstem Hirschleder bekannt ist. Ihre hochwertigen Kreationen wurden an diesem Abend in Szene gesetzt wie selten zuvor.

Unter den Models befand sich auch Moderator Robert Steiner  – eine Mischung aus Mode, Tradition, Feuer und einer kräftigen Portion Showeffekt am Traunsee.

