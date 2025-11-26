Alles zu oe24VIP
Conchita Wurst
© Tischler

50. Vorstellung

Conchita feiert "Luziwuzi"-Jubiläum im Wiener Rabenhof

26.11.25, 11:06
In der Rolle des "Luziwuzi" begeistert Conchita seit Monaten Fans und Kritiker - jetzt wurde Jubiläum gefeiert.

Über Monate ausverkauft, Hymne von der New York Times, preisgekrönt und jeden Abend Standing Ovations: Die Erfolgsproduktion "Luziwuzi - ich bin die Kaiserin" feierte am Dienstag ihre 50. Vorstellung im Wiener Rabenhof. Das Leben des wohl exzentrischsten Habsburgers als musikalisch-theatralisches Happening mit Tom Neuwirth aka Conchita Wurst in der Titelrolle lockte einmal mehr auch zahlreiche prominente Gäste an, die gemeinsam mit dem Ensemble die Jubiläums-Vorstellung feierten.

Kyrre Kvam und Conchita Wurst

© Tischler

Dany Sigel und Thomas Gratzer

© Tischler

Robert Palfrader und Ruth Brauer

© Tischler

Unter den Gästen fanden sich auf Einladung von Rabenhof-Direktor Thomas Gratzer unter anderem Schauspieler Robert Palfrader, Aktrice Dany Sigel, Künstlerin Ruth Brauer und Designer Thomas Kirchgrabner zur Vorstellung ein.

Conchita Wurst

© Tischler

Im Anschluss stellte Conchita ihre neue EP "Wundgeküsst" mit den Songs aus "Luziwuzi" vor. Darauf singt Tom Neuwirth Heinrich Heine zur Musik von Kyrre Kvam.

