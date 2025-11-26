Conchita feiert "Luziwuzi"-Jubiläum im Wiener Rabenhof

In der Rolle des "Luziwuzi" begeistert Conchita seit Monaten Fans und Kritiker - jetzt wurde Jubiläum gefeiert.
Über Monate ausverkauft, Hymne von der New York Times, preisgekrönt und jeden Abend Standing Ovations: Die Erfolgsproduktion "Luziwuzi - ich bin die Kaiserin" feierte am Dienstag ihre 50. Vorstellung im Wiener Rabenhof. Das Leben des wohl exzentrischsten Habsburgers als musikalisch-theatralisches Happening mit Tom Neuwirth aka Conchita Wurst in der Titelrolle lockte einmal mehr auch zahlreiche prominente Gäste an, die gemeinsam mit dem Ensemble die Jubiläums-Vorstellung feierten.
Kyrre Kvam und Conchita Wurst
Dany Sigel und Thomas Gratzer
Robert Palfrader und Ruth Brauer
Unter den Gästen fanden sich auf Einladung von Rabenhof-Direktor Thomas Gratzer unter anderem Schauspieler Robert Palfrader, Aktrice Dany Sigel, Künstlerin Ruth Brauer und Designer Thomas Kirchgrabner zur Vorstellung ein.
Conchita Wurst
Im Anschluss stellte Conchita ihre neue EP "Wundgeküsst" mit den Songs aus "Luziwuzi" vor. Darauf singt Tom Neuwirth Heinrich Heine zur Musik von Kyrre Kvam.