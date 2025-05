Dancing Stars: Anna Strigl ist raus - das sind die Finalisten

Paulus Bohl, Simone Lugner und Aaron Karl tanzen nächste Woche um die "Dancing Stars"-Krone. Für Anna Strigl war im Halbfinale überraschend Endstation.

Am Freitagbend lag Spannung in der Luft: Die Halbfinalistinnen und -finalisten – Simone Lugner, Aaron Karl, Paulus Bohl und Anna Strigl – traten ein letztes Mal an, um sich mit jeweils zwei Tänzen den Einzug ins große Finale von Dancing Stars zu sichern. Die Aufgabe war klar: die Jury mit Präzision, Ausdruck und tänzerischer Klasse zu überzeugen.

Drei Paare auf dem ersten Platz

Den Auftakt machte Aaron Karl. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, seine perfekte Leistung der Vorwoche – die vollen 30 Punkte – zu wiederholen. Und tatsächlich: Mit seinem zweiten Tanz des Abends gelang ihm dieses Kunststück erneut. Für einen witzigen Moment sorgte Gastjurorin Barbara Meier. Sichtlich beeindruckt von Karls Haltung, wollte sie ihm ein Kompliment machen: „Auch backstage bist du so aufrecht gestanden“, lobte sie – was für heiteres Gelächter im Saal sorgte. Tänzerisch teilte sich der Schauspieler Platz eins mit Anna Strigl und Paulus Bohl.





Streit und Rausuwurf

Zwischen Danilo Campisi und Simone Lugner kam es zu einem heftigen Streit, der so eskalierte, dass Campisi das Training zeitweise abbrechen musste. Danilo bezeichnete sich gar selbst als A****loch.Spannend blieb es bis zum Schluss - schließlich ging es um den Einzug ins Finale, den am Ende Aaron Karl, Paulus Bohl und Simone Lugner schafften. Für Anna Strigl war im Semifinale überraschend Endstation. Sie nahm es jedoch mit Fassung.