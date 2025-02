Ed Westwick: Verpasst er Geburt für Opernball?

Der "Gossip Girl"-Star feiert in Wien, seine Frau ließ er in Großbritannien zurück.

Das ist ganz schön mutig: Während Ed Westwick (37) den Opernball in Wien genießt, sitzt seine hochschwangere Frau Amy Jackson (33) alleine daheim. Erst vor ein paar Tagen postete er auf Instagram ein Selfie, auf dem er sich an sie kuschelt und seine Hand zärtlich auf ihren kugelrunden Bauch legt: Amy ist hochschwanger. "Counting down", schrieb er zu dem innigen Schnappschuss - die beiden zählen schon die Tage bis zur Geburt ihres ersten Babys.

Wenn er Pech hat, versäumt der Star, der als Chuck Bass in der Kultserie "Gossip GIrl" weltberühmt wurde, glatt die Geburt. So rund wie der Bauch von Ehefrau Amy ist könnte es jeden Moment losgehen. Das Gute ist: Sie leben in Großbritannien, der Flug zurück dauert nicht allzu lange. Wenn die Wehen einsetzen, könnte er es, wenn er schnell ist, sogar noch rechtzeitig schaffen.

Opernball 2025: Die schönsten Bilder 1/127

127/127 © TZ Österreich/Fuhrich Leni Klum am roten Teppich. © Andreas Tischler Candice Swanepoel beim Schaulauf. © Moni Fellner Beste Stimmung in der Loge von Adi Weiss und Michael Lameraner. © Andreas Tischler Amira Aly. © TZ Österreich/Fuhrich Bundeskanzler Alexander Schallenberg. © Andreas Tischler Sebastian Kurz und Elli Köstinger. © TZ Österreich/Fuhrich © Andreas Tischler Familie Lugner und ihr Gast Alec Monopoly. © Andreas Tischler "Dancing Stars"-Profi mit feschem Mann an ihrer Seite. © TZ Österreich/Fuhrich Model Franziska Knuppe mit Lilly zu Sayn-Wittgenstein und deren Tochter Lana. © Andreas Tischler Austro-Model Nadine Mirada. © TZ Österreich/Fuhrich Unternehmer Kari Ochsner und seine Frau Kerstin. © Andreas Tischler Niki Osl und ihr Lebensgefährte David Hüttner. © Andreas Tischler Larissa Marolt. © TZ Österreich/Fuhrich Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. © Andreas Tischler Corinna Kamper & Danilo Campisi. © TZ Österreich/Fuhrich Witwe Simone Lugner kam nicht solo. © Andreas Tischler Opernsängerin Zoryana Kushpler. © Andreas Tischler Marika Lichter. © TZ Österreich/Fuhrich Kristina Sprenger kam mit ihrem Mann Gerald Gerstbauer. © Andreas Tischler Drehbuchautor Uli Bree und seine Frau. © TZ Österreich/Fuhrich Realitystar Tara Tabitha mit Begleitung. © TZ Österreich/Fuhrich Christian und Ekaterina Mucha. © Andreas Tischler In Begleitung: Paul Serafin. © Andreas Tischler Ex-Miss Tanja Duhovich in MOON Dress. © Andreas Tischler Franziska Knuppe. © Andreas Tischler Dompfarrer Toni Faber mit Dame an seiner Seite. © Andreas Tischler Ö3-Stimme Elke Rock. © Andreas Tischler Auf Wien-Besuch: Sänger Sasha mit seiner Frau. © Andreas Tischler Der erste Blick auf Leni Klum in ihrer glänzenden Robe. © Andreas Tischler Ein Fauxpas: Candice Swanepoel kam in Weiß zum Opernball. © Andreas Tischler Das Trio hinterm Opernball: Die Organisatorinnen Birgit Reitbauer, Susanne Athanasiadis und Maryam Yeganehfar. © Andreas Tischler Moderations-Debüt am Opernball: Sylvia Schneider in einer aufwendigen Eigenkreation. © Andreas Tischler Opernball-Moderatorin Mirjam Weichselbraun in JCH Juergen Christian Hoerl. © Andreas Tischler Sonja Sarközi und Ernst Minar. © Andreas Tischler Nadine Mirada. © Andreas Tischler ORF-Moderatorin Teresa Vogl im Blumenkleid. © Andreas Tischler Bruce Darnell. © Andreas Tischler Ex-Minister Werner Fasslabend mit Gattin Martina. © Andreas Tischler Nina Blum. © Andreas Tischler Schauspielerin Maxi Blaha. © Andreas Tischler Swarovski-CEO Alexis Nasard und Gattin Alexandra Amann. © Andreas Tischler Maryam Yeganehfar und Birgit Reitbauer gehören dem Opernball-Organisationskomitee an. © Andreas Tischler Gastgeber: Bogdan Roščić und Susanne Athanasiadis. Zum ersten Mal ohne ihren Papa am Opernball: Jacky Lugner. © Andreas Tischler Aufregendes Rot: Larissa Marolt trägt Eva Poleschinski. © Andreas Tischler Lugner-Stargast Alec Monopoly, stilecht mit Zylinder. © Andreas Tischler Für den ORF im Einsatz: Lilian Klebow. Verliebt in der Oper: Corinna Kamper und "Dancing Stars"-Profi Danilo Campisi. © Andreas Tischler Ballettänzerin Rebecca Horner trägt eine florale Kreation von Cindy Fodor. oe24-Redakteurin Nathalie Martens traf Lugner-Gast Alec Monopoly. © Andreas Tischler Elegant: Sacher-Chefin Alexandra Winkler. © TZ Österreich/Fuhrich Freut sich schon auf ihren Auftritt in Erika Suess: Ekterina Mucha. © Andreas Tischler Larissa Marolt und Ferdinand Seebacher. Maxi Blaha. "Gossip Girl"-Star Ed Westwick in Partylaune. © Andreas Tischler Leni Klum wurde von Swarovski eingeladen. © Andreas Tischler Voller Elan: Moderator Andi Knoll. © Andreas Tischler Mit Haarschmuck aus der Eigenproduktion: Niki Osl. Mausi Lugner darf nicht fehlen. Will am Ball Gutes tun: Mike Krause, der Sohn von Peter Krause, mit Charity-Kunstaktion unterwegs. oe24-Reporterin Nathalie Martens beim Plausch mit Candice Swanepoel. © Andreas Tischler Schauspielerin Kristina Sprenger hat sich für Blau entschieden. © Andreas Tischler Stargäste aus Deutschland: Amira Aly, Bruce Darnell und Franziska Knuppe. © Andreas Tischler Kristina Worseg beweist Mut zur Farbe: Das Kleid wurde ihr auf den Leib geschneidert und von Streetart-Künstler Louis Morales gesprayt. © Andreas Tischler Amira kam auf Einladung der "Style Up Your Life"-Herausgeber Michael Lameraner und Adi Weiss nach Wien. © Andreas Tischler Prinzessin Lilly zu Sayn Wittgenstein in Begleitung ihrer Tochter Lana Milona. Lilly trägt eine rote Robe von Anelia Pesche, Lana hat sich für Claus Tyler entschieden. © Andreas Tischler Schauspielerin Nina Proll. © Andreas Tischler Fesch im Frack: Bruce Darnell. © Andreas Tischler Schauspieler Ferdinand Seebacher besucht den Ball zum ersten Mal. © Andreas Tischler Amira Aly trägt Michelle Mason. © Andreas Tischler Traumrobe in Rot von Franziska Knuppe. © Andreas Tischler Schon in Walzerlaune: Sänger Sasha. Amira Pocher tanzt in Michelle Mason durch die Oper. Hoppala: Den Namen der Designerin wusste sie nicht. "Da muss ich mal ins Etikett schauen", beantwortete sie die Frage. Das Supermodel ist in einer Robe von Boscana unterwegs. © TZ Österreich/Fuhrich Das Verleger-Paar Mucha zählt zu den Stammgästen des Opernballs. © Andreas Tischler Cheers! Amira genießt ein Gläschen. © Instagram Die Wiener Society-Lady bei den Vorbereitungen. Der deutsche Sänger Sasha ist auch unter den Gästen. © Instagram Peter Klien macht im Frack eine gute Figur. © TZ Österreich/Fuhrich Adi Weiss und Michael Lameraner mit ihren Opernball-Gästen. © Andreas Tischler Matthias und Alexandra Winkler. © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Instagram Kurt Faist und Claudia Kürzl sind bereit. © Instagram Das Kleid von Larissa Marolt hängt noch im Kasten. © Andreas Tischler © Andreas Tischler © TZ Österreich/Fuhrich © TZ Österreich/Fuhrich © Andreas Tischler © Andreas Tischler Staatsopernchef Bogdan Roščić. © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler Lilian Klebow im Einsatz. © Andreas Tischler © Andreas Tischler Lilian Klebow und Teresa Vogl. © Andreas Tischler ORF-Dreamteam: Knoll & Weichselbraun. © Andreas Tischler © Fuhrich © Andreas Tischler © TZ Österreich/Fuhrich © TZ Österreich/Fuhrich © TZ Österreich/Fuhrich © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © TZ Österreich/Fuhrich © TZ Österreich/Fuhrich © TZ Österreich/Fuhrich © TZ Österreich/Fuhrich

Bis dahin amüsiert er sich auch solo prächtig. Auf Instagram teilte er Storys, die ganz nach einer feuchtfröhlichen Nacht aussehen. Wein, Gelächter und ein erstklassiges Menü, das Gastgeber Swarovski spendiert hat.