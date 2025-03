Funkelnde Diamanten: So teuer war der Schmuck am Wiener Opernball Der Wiener Opernball war auch dieses Jahr eine Parade der teuersten und exklusivsten Schmuckstücke. Während die Roben beeindruckten, waren es die funkelnden Diamanten, die für den wahren Glamour sorgten – und die Preisschilder? Die bewegten sich in schwindelerregenden Höhen.