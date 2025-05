Erste Liebes-Show bei den diesjährigen "Dancing Stars"

Am Freitag dürften die Promis wieder für die ein oder andere Überraschung sorgen. Es sprühen die Funken.

Die ORF-Tanzshow Dancing Stars ist nicht nur für mitreißende Choreografien und prominente Tanztalente bekannt – sie hat auch schon so manches Traumpaar hervorgebracht. Sogar einige Dancing Stars-Babys gibt es mittlerweile. Im Sommer steht die nächste Hochzeit an: Motorsportlerin Corinna Kamper und Profitänzer Danilo Campisi geben sich das Ja-Wort.

Gerüchte und Aufreger

Und auch in der aktuellen Staffel dürfte es am Freitag, dem 9. Mai, ordentlich knistern – zumindest thematisch. Denn wie Influencerin Anna Strigl bereits auf Instagram verraten hat, steht die kommende Show ganz im Zeichen der Liebe. Die Zuschauer dürfen sich also auf besonders emotionale Auftritte freuen. Ob es dabei vielleicht sogar ein neues Liebes-Outing gibt? Wer weiß – Überraschungen sind bei Dancing Stars nie ausgeschlossen.





Bislang ist die Staffel eher ruhig verlaufen – große Skandale oder heiße Gerüchte rund um Tanzpaar-Romanzen blieben aus. Für Schlagzeilen sorgt aktuell eher das Geschehen abseits des Parketts: Allen voran Simone Lugner, die derzeit um den Verbleib in ihrer Villa kämpft. Am Freitag will sie jedoch auf dem Tanzparkett glänzen – gemeinsam mit Danilo Campisi.

Wer kommt weiter?

Neben Simone Lugner kämpfen auch Schauspieler Aaron Karl, Social-Media-Star Anna Strigl, Koch Andi Wojta und Tänzer Paulus Bohl weiterhin um den Einzug ins Finale. Die Chemie zwischen den Tanzpaaren stimmt – auch wenn es bisher „nur“ auf freundschaftlicher Ebene funkt.

Die Tänze:

Andi Wojta & Kati Kallus tanzen zu „Crazy In Love“ ( Quickstep) und „How Deep Is Your Love“ (Rumba)



Aaron Karl & Katya Mizera tanzen zu „I Was Made for Lovin' You“ (Slowfox) und „All The Sings She Said“ (Paso Doble)



Anna Strigl & Herby Stanonik tanzen zu „L-O-V-E“ (Slowfox) und „Marry You“ (Jive)



Paulus Bohl & Catharina Malek tanzen zu „Moon River“ ( Langsamer Walzer) und „Bésame Mucho“ (Rumba)



Simone Lugner & Danilo Campisi tanzen zu „I Want to Be Loved by You“ (Slowfox) und „Tanze Samba mit mir“ (Samba)