Fan-Revolte nach Karlich-Show-Aus: "Man sollte den ganzen ORF einstellen!"

Im Netz geht es nach dieser Meldung ganz schön rund!

Für Barbara Karlich heißt es Abschied nehmen.

Ihre Talksendung im ORF 2-Nachmittagsprogramm wird nach über 25 Jahren eingestellt. Ende Juni werden die letzten Sendungen von "Barbara Karlich - Talk um 4" gedreht, berichtete die "Kleine Zeitung" am Donnerstag. Da zahlreiche vorproduzierte Ausgaben existieren, ist der Talk noch bis Ende 2026 eingeplant, bestätigte der ORF via Aussendung. Dem ORF soll Karlich als Moderatorin erhalten bleiben. Zukünftige Formate sind in Planung.

Sturm gegen ORF

Nun laufen Fans der Talkerin im Netz Sturm gegen diese Entscheidung. Viele Kommentare, die sich gegen den ORF wenden, sind unter einem Posting auf oe24 zu lesen, zum Beispiel: "Man sollte den ganzen ORF einstellen!", "es wird nichts besseres im Programm nachfolgen... Der gesamte ORF gehört eingestellt bzw auf einen Informationssender reduziert." oder "Man könnte vl den ganzen unnötigen ORF mit seinen Zwangsgebühren einstellen"

Dann folgen Vorschläge welche Sendungen auch oder stattdessen eingestellt werden könnten.