First Dates: Reality-Star July klärt Rätsel um vergessenes Höschen

Dieser Vorfall sorgte für viel Aufsehen in den sozialen Medien.

Kurz bevor sie sich einer neuen Herausforderung stellt, klärt Reality-Star Julia "July" Wiesner auf, was damals beim "Höschen-Gate" passiert ist: Julia ist vielen aus TV-Shows wie Drunk Dates oder First Dates bekannt.

Besonders in Erinnerung geblieben ist sie durch einen Vorfall, der für ordentlich Furore auf Social Media gesorgt hat: Während ihres First Dates-Drehs hat sie – offenbar aus Versehen – ihr Höschen vergessen. Dieser peinliche Fashion-Fauxpas wurde nicht nur Thema der Show, sondern löste auch zahlreiche Reaktionen und einen kleinen Shitstorm (andere fanden ihr Geständnis sehr süß) in den sozialen Netzwerken aus.

Aber war das Absicht oder Kalkül? Wir haben beim Management nachgefragt und es kam raus, dass es tatsächlich ein Versehen war. Nach den Dreharbeiten rief Julia nämlich sofort panisch ihre Managerin an und bekannte: „Oh mein Gott, ich habe Mist gebaut! Ich hab wirklich vergessen, mein Höschen anzuziehen!“ Trotz aller Kritik nahm Julia die Sache mit Humor und bewies, dass man auch brenzlige Situationen charmant meistern kann. Denn psst, weniger ist bei July mehr, denn die mag BHs einfach nicht so gerne.

Kampf mit IHR

Jetzt will die selbstbewusste Reality-TV-Künstlerin, die immer wieder mit ihrer offenen und schlagfertigen Art polarisiert, in einer völlig neuen Rolle überzeugen: Als Herausforderin im Boxring! Doch eins steht fest: Der Boxkampf wird für Julia eine echte Bewährungsprobe. Mit Sarah Fritzenwanker steht ihr eine Gegnerin gegenüber, die nicht nur sportlich, sondern auch mental eine große Herausforderung sein wird.

Auch Julias humorvolle Seite kommt nicht zu kurz: „Hoffentlich vergesse ich diesmal nicht etwas genauso Wichtiges wie beim Date damals“, sagt sie augenzwinkernd über ihre Box-Premiere. Im Vorfeld des Kampfes werden Wetten und Spekulationen heiß diskutiert: Wird Sarah Fritzenwanker sich der Herausforderung von Julia stellen – und wie wird sich das Erotik-Model in der neuen Rolle als Boxerin schlagen? Übrigens: Der wahre Skandal bei den "First Dates" ist, dass Julys Flirt eine Freundin haben soll...

Wer sich davon persönlich überzeugen will, muss bei "Stars im Ring" (BSFZ Südstadt) zusehen - der ultimative Boxkampf der Stars und Sternchen am 5. April.