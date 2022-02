× Gabalier für neues Album in Nashville

Die Zeit vor seiner großen Tournee verbringt der Chart-Stürmer im Studio.

Vorfreude. Rund vier Jahre ist es her, dass Superstar Andreas Gabalier sein letztes Studioalbum Vergiss mein nicht veröffentlichte. Jetzt dürfen Fans schon bald auf Neues vom Volks-Rock’n’Roller hoffen. Schon die letzten Wochen und Monate verbrachte Gabalier oft in seinem Studio in Graz und bastelte an neuen Songs. Diese dürften jetzt fertig sein, denn der Chart-Stürmer jettete am Wochen­ende ins US-Musik-Mekka Nashville. Dort sitzt Andreas im Tonstudio und holt sich den letzten Schliff für seine Produktion.

Gabalier am Weg ins Studio.

Bereits im Mai soll Gabaliers neues Album erscheinen und dazu sollen zwei TV-Dokus geplant sein. Zum einen ein Special über sein neues Album und zum anderen „Gabalier in Nashville“ über seinen USA-Trip.

Timing. Das Timing dafür wäre perfekt, denn ab Juli geht der Sänger auf große Stadion-Tournee, die ihn neben der Schweiz, Südtirol und Deutschland am 19. und 20. August auch nach Kitzbühel in ­Tirol führen wird.