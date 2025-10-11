Heino: Trauer um Hannelore und Auftritte am Ballermann

Fast zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau Hannelore blickt Heino mit Wehmut, aber auch mit neuer Lebensfreude in die Zukunft – und schmiedet Pläne bis zu seinem 100. Geburtstag

Am Donnerstag sprach Sänger Heino in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" offen über seine Gefühle. „Der Tod von Hannelore hängt mir natürlich schon noch nach“, sagte der 86-Jährige. „Denn wir waren 44 Jahre zusammen und haben so viele glückliche Momente gemeinsam erlebt.“ Seine Ehe mit Hannelore sei für viele ein unerwartetes Glück gewesen. „Die Presse hat uns damals zwei Jahre gegeben. Der Volkssänger und die österreichische Prinzessin – da dachten viele, das kann nicht gut gehen. Wir haben aber all die Zweifler eines Besseren belehrt!“ Hannelore Kramm war 2023 gestorben.

© Getty Images

Trotz des Schmerzes findet Heino heute Halt in seiner neuen kleinen Familie in Kitzbühel. „Dieser Verlust macht mich immer noch traurig, ich werde aber sehr gut betreut. Es fehlt mir an nichts und ich bin sehr glücklich.“

Zuletzt sorgte Heino mit einem ungewöhnlichen Vertrag für Aufsehen: Er will bis zu seinem 100. Geburtstag in der Großraumdisco Bierkönig am Ballermann auf Mallorca auftreten. Außerdem könne er sich vorstellen, „noch einmal ein Kaffeehaus zu eröffnen, wenn sich die Gelegenheit ergibt“.

Mehr lesen:

Fester Rhythmus im Alltag

Im Dezember feiert Heino seinen 87. Geburtstag. Auf die Frage nach seinem Fitness-Geheimnis antwortete er schlicht: „Nein, eigentlich nicht. Ich schlafe aber gerne und sehr viel und habe meinen festen Rhythmus.“

Sein Tagesablauf sei klar strukturiert: „Morgens um elf Uhr frühstücke ich, dann lese ich meine Zeitungen. Hinterher ruhe ich mich wieder aus und gegen sechs, halb sieben esse ich mit meiner neuen Familie zu Abend – und wir plaudern über die Zukunft.“

Geburtstagspläne mit Publikum

Claudia Obert, Heino und Fake-Angela © Instagram/Heino

Seinen Geburtstag will Heino nicht privat, sondern auf der Bühne feiern. „Mit einem Gläschen Rotwein stoße ich dann mit meinem Publikum an“, sagte er. Rotwein sei nach wie vor sein Lieblingsgetränk – und offenbar das Geheimnis seiner guten Laune.