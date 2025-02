Heiß! Austro-Model Nadine Mirada als Star in Dessous-Kampagne

Das Topmodel hat wieder einmal eine große Kampagne für Guess an Land gezogen. Auf Instagram zeigt sie die sinnlichen Bilder.

Ein Wäscheengel made in Austria - Nadine Mirada strahlt in der neuen Kampagne von Guess Lingerie kurz vor dem Valentinstag und stiehlt mit ihren Traumkurven den anderen Models die Show. "Der Valentinstag ist um die Ecke", schreibt sie zu den heißen Bildern. Die Linzerin wird immer wieder für das internationale Modeunternehmen gebucht und zierte schon etliche Plakate.

"Ich liebe dich"

Ob Nadine selbst ein Date für den Valentinstag hat, verriet sie im Gespräch mit oe24 auch gleich: "Bis jetzt nicht", sagt sie. Macht aber nichts, denn ihre Fans sagen ihr das, was jede Frau hören will: "Ich liebe dich". Unzählige Herzen- und Flammen-Emojis fliegen der schönen Mirada auf der Social-Media-Plattform zu. Einen Tag nach dem kommerziellen Tag der Liebe hat Nadine Geburtstag. "Den werde ich mit meinen Freundinnen im Grand Hotel feiern."





Verehrer hat die Oberösterreicherin aber auf jeden Fall Tausende. Das sieht man in den Kommentaren und Gefällt-mir-Angaben. Wenn die Karriere so steil nach oben geht, bleibt aber ohnehin wenig Zeit für die Liebe.

Nadine Mirada © Tischler ×

Am 27. Februar glänzt Mirada dann auch wieder am Wiener Opernball. "In einem Kleid Ziad Nakad", wie sie verrät.