Joanna Mann geschieden: "Ich hatte schon erste Dates!"

Gut ein halbes Jahr nach ihrer Trennung, ist die Ehe des Bäckerei-Moguls jetzt endgültig Geschichte und Ex-Frau Joanna zeigt sich in Flirtlaune

Es war kurz vor Weihnachten im letzten Jahr, als Kurt Mann seiner Frau Joanna die Scheidungspapiere überreichte. Seitdem hing der Haussegen im Hause Mann schief. Es schien sich nach zwölf Jahren Ehe ein Rosenkrieg anzubahnen. Doch dieser wurde letztendlich noch abgewendet. Vor Gericht einigten sich die beiden auf eine Abfindung für Joanna, mit der sie gut leben kann. Wie hoch die Summer war, wollten aber weder Kurt noch Joanna kommentieren. Ende Juli war die Scheidung dann offiziell.

Kurt und Joanna Mann © Tischler

Aus den Villen in Wien und am Wörthersee ist Joanna bereits ausgezogen. "Ich habe gerade die letzten Sachen in Kärnten gepackt", erzählt sie im oe24-Talk in Velden. Ende September zieht sie in ihr neues Penthouse in Nobelbezirk Döbling. "Ich bin gerade dabei alle Formalitäten zu regeln und freue mich schon auf mein neues Zuhause", grinst Mann. Tochter Tamara wird in Zukunft bei Joanna wohnen. "Kurt und ich haben gemeinsames Sorgerecht und er kann unser Kind natürlich jederzeit sehen", schildert sie.

Flirt- und Date-Laune

Joanna Mann © MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak

Für Joanna beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt und diesen geht sie voller Schwung an. "Ich hatte schon ein paar Dates und freue mich schon wie sich alles entwickeln wird", grinst Single-Joanna. Wer der "Auserwählte" ist, will sie noch nicht sagen. "Dafür wäre es noch zu früh", schmunzelt Joanna. Doch nicht nur sie ist gerade dabei sich neu zu verlieben. Auch Ex-Mann Kurt ist bereits seit einiger Zeit wieder glücklich vergeben.