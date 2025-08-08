Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Kopie von Joanna Mann
© MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak

Scheidung offiziell

Joanna Mann geschieden: "Ich hatte schon erste Dates!"

08.08.25, 10:06
Teilen

Gut ein halbes Jahr nach ihrer Trennung, ist die Ehe des Bäckerei-Moguls jetzt endgültig Geschichte und Ex-Frau Joanna zeigt sich in Flirtlaune

Es war kurz vor Weihnachten im letzten Jahr, als Kurt Mann seiner Frau Joanna die Scheidungspapiere überreichte. Seitdem hing der Haussegen im Hause Mann schief. Es schien sich nach zwölf Jahren Ehe ein Rosenkrieg anzubahnen. Doch dieser wurde letztendlich noch abgewendet. Vor Gericht einigten sich die beiden auf eine Abfindung für Joanna, mit der sie gut leben kann. Wie hoch die Summer war, wollten aber weder Kurt noch Joanna kommentieren. Ende Juli war die Scheidung dann offiziell.

Kurt und Joanna Mann

Kurt und Joanna Mann

© Tischler

Lesen Sie auch:

Aus den Villen in Wien und am Wörthersee ist Joanna bereits ausgezogen. "Ich habe gerade die letzten Sachen in Kärnten gepackt", erzählt sie im oe24-Talk in Velden. Ende September zieht sie in ihr neues Penthouse in Nobelbezirk Döbling. "Ich bin gerade dabei alle Formalitäten zu regeln und freue mich schon auf mein neues Zuhause", grinst Mann. Tochter Tamara wird in Zukunft bei Joanna wohnen. "Kurt und ich haben gemeinsames Sorgerecht und er kann unser Kind natürlich jederzeit sehen", schildert sie.

Flirt- und Date-Laune

Joanna Mann

Joanna Mann

© MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak

Für Joanna beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt und diesen geht sie voller Schwung an. "Ich hatte schon ein paar Dates und freue mich schon wie sich alles entwickeln wird", grinst Single-Joanna. Wer der "Auserwählte" ist, will sie noch nicht sagen. "Dafür wäre es noch zu früh", schmunzelt Joanna. Doch nicht nur sie ist gerade dabei sich neu zu verlieben. Auch Ex-Mann Kurt ist bereits seit einiger Zeit wieder glücklich vergeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden