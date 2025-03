"Künstlerische Krapfen" feierten Finissage im tresor

Zum Faschingsausklang feierte das Künstlerkollektiv Backsy auf Einladung von Ströck die Finissage der spektakulären Kunstaktion im tresor im Bank Austria Kunstforum Wien. Werke wurden zugunsten der WE&ME Foundation versteigert und brachten über 14.000 Euro.

Sind Krapfen Kunst? Vielfach ausgezeichnete Backkunst sind die Krapfen der familiengeführten Wiener Traditionsbäckerei Ströck auf jeden Fall. Das beweisen seit Jahren die Top-Platzierungen in Publikums-Votings und Expertentests von Fachmagazinen. Die Konkurrenz ist groß; schließlich lassen sich die Österreicher rund 100 Millionen Krapfen im Jahr schmecken.

Ala Glasner, Micha Wille Jenny Magin

Die Frage stellte sich auch das Künstlerkollektiv Backsy, dem unter anderem Boicut, Frau Isa, Line Art Tattoo oder Micha Wille angehören. Schließlich spielt das Essen in der Kunstgeschichte eine wesentliche Rolle und steht beispielsweise im Zentrum unzähliger Stillleben. Mit Ströck fanden die Künstler einen starken Partner, um die Frage in einem außergewöhnlichen Kunstprojekt zu beantworten. Zum Höhepunkt der Faschingszeit zierten Kunstwerke die ganze Stadt und luden die Menschen ein, darüber abzustimmen, ob Krapfen nur ausgezeichnet schmecken oder wirklich Kunst sind. Ganze Hauswände gestalteten die Künstler. Auch U-Bahn-Stationen und Straßenbahnen verwandelten sich in geschmackvolle Kunstwerke.

Finissage Backsy © leisure communications/Christian Jobst ×

Auf Einladung der Gerhard und Irene Ströck feierten die Finissage am Faschingsdienstag kunst- und geschmackvoll unter anderem MADONNA-Herausgeberin Jenny Magin, Bäcker-Gattin Joanna Mann und zahlreiche weitere Kunst-Freunde und -Experten.