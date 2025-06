Kultig! Spice Girl Mel C rockt die Vienna Pride

Die Sängerin und Djane tritt am 14. Juni auf dem Wiener Rathausplatz und in der Ottakringer Brauerei auf.

Die Regenbogenflaggen sind gehisst, der Juni steht ganz im Zeichen von Vielfalt, Liebe und Sichtbarkeit: Der Pride-Monat ist da – und mit ihm ein echtes Highlight für Fans der LGBTQIA+ Community und Popkultur gleichermaßen. Am 14. Juni wird nicht nur bei der großen Regenbogenparade entlang des Wiener Rings demonstriert und gefeiert, sondern auch auf der Bühne am Rathausplatz – und zwar mit einem Stargast der Extraklasse: Mel C, besser bekannt als Sporty Spice der legendären Spice Girls, beehrt Wien.

Die britische Sängerin wird laut Homepage ab 20:50 Uhr ihre größten Hits zum Besten geben – bei freiem Eintritt! Tickets braucht es für dieses Konzert im Rahmen des Pride Village nämlich keine. Wer also die "I Turn To You"-Interpretin live erleben möchte, sollte sich diesen Samstagabend rot im Kalender anstreichen.

Doch das ist nicht alles: Für Nachtschwärmer geht es weiter, denn Melanie C legt noch einmal nach – ab 01:00 Uhr steht sie bei einer der offiziellen Pride-Partys in der Ottakringer Brauerei hinter den Decks. Dort wird sie ein DJ-Set spielen und die Tanzfläche zum Beben bringen. Die Tickets für die Nachtveranstaltung kosten 25 Euro, die Abendkassa ist jedoch nur begrenzt – frühes Kommen oder Vorverkauf lohnt sich.





Die Pride-Stars

Das Pride Village auf dem Rathausplatz startet bereits am 12. Juni und bietet über mehrere Tage hinweg ein vielfältiges Programm mit Konzerten, Performances und Talks. Neben Mel C stehen auch heimische und internationale Größen wie Conchita Wurst und ESC-Sieger JJ auf dem Line-up.