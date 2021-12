× Lockdown-Finale am Strand

Dubai, Gran Canaria und ­Teneriffa sind heuer die absoluten Promi-Hotspots.

Urlaub. Das Lockdown-Finale versüßen sich die heimischen Promis mit Urlaub. Denn in den meisten anderen Ländern ist nach wie vor alles geöffnet. Bis bei uns wieder ein Restaurantbesuch und ein Shoppingtrip möglich sind, zieht es Christina Lugner, Karina Sarkissova, Sänger Andy Lee Lang, Ex-Miss Amina Dagi und viele weitere also ins Ausland.

© Instagram ×

Schweißtreibend. Karina Sarkissova zeigt auch am Pool viel Haut.

Destinationen. Lugner lässt sich in Teneriffa die Sonne auf den Bauch scheinen. Lang postet täglich neue Fotos von seinen Abenteuern auf der Insel Gran Canaria. „Lockdown-Flucht“, schreibt er dazu. Die Fans danken ihm, dass er sie ebenfalls an seinen Erlebnissen teilhaben lässt. Model Amina Dagi ist mit ihrer Tochter Amal zu ihrem Ehemann Naser nach Dubai geflogen. Bei Sarkissova ist die Urlaubs­destination zwar nicht bekannt, aber sie zeigt, dass sie definitiv auch am Pool heiß aussieht, nicht nur in der Badewanne.

© all

Mausi Lugner auf Teneriffa.

© Instagram ×

Wüstenabenteuer Andy Lee Lang auf Gran Canaria.

© Instagram ×

Amina Dagi ist in Dubai.

Schräg. Milliardärs-Ex Patricia Schalko flog gar nur zum Shoppen mit dem Privatjet nach Paris. Ihre Einkäufe präsentierte sie danach auf Instagram. Auch Model Annika Grill verweilt zurzeit in Paris. „Hier ist es so schön weihnachtlich“, schwärmt sie. Ist zwar nicht ganz wie am Strand, klingt aber auch schön.