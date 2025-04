Mausi Lugner "will nicht mehr": Keine Rückkehr nach Wien?

Pfeift die Baumeister-Ex und Unternehmerin jetzt etwa komplett auf Österreich?

Christina Lugner ist seit Sommer 2024 Single und genießt ihr Leben. Im Dezember ging es für sie mit Tochter Jacqueline nach Kitzbühel, dann für ein paar Termine zurück nach Wien. Seither verweilt sie - mit Ausnahme ihres Opernballbesuchs - auf Teneriffa. "Mausi" gibt im Gespräch mit oe24 wieder einmal ein Update. Darauf angesprochen, wie es ihr denn auf der Kanareninsel ergehe, sagt sie: "Mir geht es mega. Ich habe viele Freunde hier, es ist viel los."

Mehr lesen:

Geburtstagsparty

Dann lässt Mausi aufhorchen: "Ich will gar nicht mehr heim." Verliert Wien jetzt seine schillerndste Szene-Figur? Kommt Mausi etwa gar nie wieder zurück? Zumindest für ihren Geburtstag rund um Pfingsten will Christina noch einmal bei ihren alten Freunden vorbeischauen. Da plant sie wieder ein Fest im Strandcafé an der Alten Donau. Erstmals ohne ihren verstorbenen Ex-Mann Richard Lugner (†91).

Christina Lugner auf ihrem Anwesen auf Teneriffa © zVg ×

Umbau und Deko

Bis dahin verschönert sie noch ihre Teneriffa-Villa: "Ich habe überall Arbeiter, überall wuselt irgendwer herum. Es wird gebohrt, gesaugt, gesägt", sagt sie. Klingt tatsächlich so, als würde Lugner langfristig auf Wien verzichten. "Ich habe jetzt auch zwei asiatische Krieger, die meinen Eingang bewachen", erzählt Mausi stolz. Gemeint sind selbstverständlich keine echten Menschen, sondern kunstvolle Statuen.

Christina Lugner auf ihrem Anwesen auf Teneriffa © zVg ×

Gesundheit

Vor kurzem sorgte Christina Lugner mit schlechten Blutwerten für besorgte Fans. Über ihre Gesundheit wollte sie seither aber nicht mehr sprechen. Es sei aber alles in Ordnung. Sonst würde "Mausi" wohl auch nicht auf Teneriffa bleiben und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ob sie den Sommer in Wien verbringen wird, lässt sie derzeit noch offen.