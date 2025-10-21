Moments ist der neue Bildband des Starfotografen Manfred Baumann.

Starfotograf Manfred Baumann präsentierte am 21.10. seinen neuen Bildband – MOMENTS – eine Hommage an die Magie des Augenblicks und die Kunst der Street Photography.

© Tischler

Sky DuMont, Anja Kruse, Manfred Baumann

Hochkarätige Gäste durften zu diesem Anlass nicht fehlen, mit dabei waren der Schauspieler Sky DuMont, Schauspielerin Anja Kruse, Sängerin Lydia Kelovitz, Matt Schuh und andere.

© Tischler

Alfons Haider, Matt Schuh

© Tischler

Lydia Kelovitz

Das ist das neue Buch

Moderiert wurde der Abend von Alfons Haider. In MOMENTS fängt Baumann die Poesie des Alltags ein – flüchtige Gesten, stille Dramen, zufälliger Humor und die leise Schönheit des urbanen Lebens in Städten rund um den Globus. Es sind Augenblicke, die ohne sein geschultes Auge und sein intuitives Gespür für den richtigen Moment für immer vergangen wären.