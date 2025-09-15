Moretti-Drama in Tirol: So knapp entging seine Frau Julia der Querschnittslähmung

Der Schauspieler erzählt von dem schrecklichsten und zugleich auch glücklichsten Tag seines Lebens.

Drei Jahre nach dem schweren Quad-Unfall seiner Frau Julia spricht Tobias Moretti in einem Interview mit der Zeit über die dramatischen Stunden und die Zeit danach. Der Schauspieler zeigt sich dabei nach wie vor tief bewegt – und gleichzeitig voller Dankbarkeit.

Im Juni 2022 war Julia Moretti bei einer Fahrt mit einem Quad rund 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Ihr Mann musste den Unfall mitansehen und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Auch das jüngste Kind des Paares war dabei. Rund 40 Minuten dauerte es, bis der Rettungshubschrauber die Musikerin bergen konnte. Wenige Tage später ließ die Familie in einem öffentlichen Statement wissen, dass man jeden Tag wie einen Geburtstag feiere – so knapp sei es gewesen.

Wunder des Lebens

Heute, drei Jahre danach, geht es der Oboistin wieder gut. Rückblickend beschreibt Tobias Moretti den Sturz als „unglaublichen Schlag“, gleichzeitig aber auch als Wunder. Dass seine Frau überlebt hat und nicht querschnittsgelähmt ist, sei kaum zu fassen. Ihre Wirbelsäule war schwer verletzt, dennoch konnte sie nach einer langen Genesungsphase wieder musizieren. Bereits ein halbes Jahr nach dem Unfall hatte Moretti betont, dass er darin kein Unglück erkennen könne – seine Frau sei am Leben und könne ihr Instrument wieder spielen.

© Franz Neumayr

"Glücklichster Tag"

Im aktuellen Interview bestätigt der 66-Jährige diese Haltung. Er bewundert die Kraft und Disziplin, mit der Julia Moretti die Situation gemeistert hat. Besonders bewegt habe ihn, dass sie selbst den Tag ihres Unfalls als den „glücklichsten Tag ihres Lebens“ bezeichnet – nicht wegen des Sturzes, sondern weil sie ihn überlebt hat.

Abseits von Bühne und Konzertsaal führen die Morettis seit vielen Jahren ein ungewöhnliches Doppel-Leben. Auf ihrem Bergbauernhof in Tirol stemmen sie den Alltag zwischen Landwirtschaft, Theater und Musik. „Eigentlich schließen sich diese beiden Lebensformen aus“, meint der Schauspieler, „denn nach einer Vorstellung im Burgtheater wartet am nächsten Morgen die Arbeit am Hof.“ Gerade mit zunehmendem Alter falle ihm dieser Spagat immer schwerer.

Das Ehepaar ist seit 1997 verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder. Immer wieder tritt Julia Moretti auch an der Seite ihres Mannes bei gesellschaftlichen Anlässen auf – zuletzt im Jänner 2025 beim Deutschen Filmball, wo sich beide gut gelaunt zeigten.