Nach "Dancing Stars": DIESE Jobs will Simone Lugner machen

Die Baumeister-Witwe hat schon ganz genaue Vorstellungen und Pläne. Im Gespräch mit oe24 wird sie konkreter und sorgt für die eine oder andere Überraschung.

Privat tanzt Simone Lugner (43) am liebsten mit Mister Austria Christopher Dengg übers Parkett. Beruflich wird sie demnächst bei "Dancing Stars" versuchen, mit ihrem Können zu überzeugen. Für die Show verzichtete die Baumeister-Witwe gar auf einen neuen Job und somit auf ein Gehalt. Derzeit lebt sie vom AMS-Geld und verdient sich mit kleinen Radio-Auftritten und ihrem eigenen "Bienchen"-Honig ein bisschen Taschengeld dazu.





Geld von Mama ausgeborgt

Gegenüber oe24 verriet sie vor ein paar Tagen auch, dass sie sich bereits von ihrer Mama Geld ausborgen musste, um die Kosten der Lugner-Villa zu stemmen. Nach "Dancing Stars" will sie so schnell wie möglich wieder arbeiten, um ihre "Schulden" zurückzuzahlen und wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Doch was wäre denn jetzt Simones Traumjob? "Am liebsten würde ich als selbstständige Unternehmerin arbeiten", sagt sie.

Auch die Hausarbeit macht Simone Lugner vollkommen alleine. Hier bügelt sie skurrilerweise eines von Richard Lugners T-Shirts. © Andreas Tischler / Viennapress ×

Lugner bei "Let's Dance"?

Für den "Spaßfaktor" würde sie gerne "als Moderatorin arbeiten." Sie könne sich auch gut vorstellen, nach "Dancing Stars" bei "Let's Dance" mitzumachen, falls eine Anfrage käme. Könne sie sich denn auch vorstellen, eine große Unterhaltungsshow zu moderieren? "Nein, lieber nicht. Da muss man schöne Kleider tragen. Ich wäre lieber Nachrichtensprecherin oder so."

Lugner: "Mir fehlt die Kreativität"

Simone Lugner in der "ZiB" - schwer vorstellbar, aber schließlich ist alles möglich. Eine eigene Radiosendung hat die smarte Unternehmerin schließlich schon. Bezüglich eines eigenen Unternehmens sagt sie: "Dazu habe ich mir früher schon oft Gedanken gemacht. Leider fehlt es mir hier an Mut und Kreativität. Würde in eine bestehende Firma einsteigen, investieren oder übernehmen. Bisher war aber noch nicht das Richtige dabei."