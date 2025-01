Nach Krankenhaus-Schock: Mausi Lugner fliegt zum Ex

Die umtriebige Baumeister-Ex ließ ihre Fans zittern. Ihre Blutwerte waren so schlecht, dass sie mehrere Untersuchungen im Krankenhaus über sich ergehen lassen musste. Jetzt wartet sie auf den histologischen Befund - auf Teneriffa.

Sie ist der Sonnenschein der guten Gesellschaft und dennoch gibt auch Mausi Lugner (58) manchmal Grund zur Besorgnis. Gerade schockierte sie ihre Fans mit einem Krankenhausaufenthalt und "sehr, sehr schlechten Blutwerten". Eine Gastroskopie und eine Koloskopie sollen Auskunft darüber geben, was genau ihr fehlt. "Der histologische Befund wird kommen, aber das dauert noch."

Sonnenschein und ein bisschen Pein

Statt in Wien Trübsal zu blasen, nahm Mausi den nächsten Flieger in ihre zweite Heimat Teneriffa. "In meinem Haus wird umgebaut. Ich habe also momentan gar keine andere Möglichkeit", sagt sie. Außerdem seien die Kanaren ja sowieso nur einen Katzensprung entfernt. Sonnenschein und Meerluft tun dem Szene-Mausi sicher gut. Doch einen Stressfaktor gibt es auch auf der Insel. Lugners Ex-Freund Ernst Prost hat hier ein Haus.

Mit Ernst schwebte Christina 2024 einige Monate auf Wolke sieben. Die beiden lernten sich auf Teneriffa kennen, doch als der Alltag einkehrte, geriet alles aus der Bahn. Prost sei der Trubel rund um seine Freundin zu viel geworden. Man darf gespannt bleiben, wann und wo sich die beiden wiedersehen. Eventuell funkt es ja ein weiteres Mal zwischen Mausi und dem Öl-Millionär.