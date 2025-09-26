Nach ORF-Aus: Christa Kummer verabschiedet sich auch von ihren legendären Stöckelschuhen

Auf Facebook zeigt sie einen Peeptoe mit gelöster Sohle und schreibt: „Nicht nur das Wetter schwächelt“. Fans hoffen, dass sie nicht auch noch ihre High Heels an den Nagel hängt.

Nach dem Ende ihrer Zusammenarbeit mit dem ORF musst sich Christa Kummer nun auch von einem anderen langjährigen Begleiter trennen – ihren legendären Stöckelschuhen. Auf Facebook teilte die Moderatorin ein Bild eines Peeptoes, bei dem sich die Sohle gelöst hatte, und kommentierte trocken: „Nicht nur das Wetter schwächelt.“

In ihrem Posting erklärte Kummer, dass sie Platz für Neues schaffen müsse. „Materialermüdung! Hoffe, ihr seid fit, das Wochenende naht!“, schrieb sie zu dem Foto. und fügt etliche lachende Emojis hinzu.

Fans trauern um Schuhe

Die Fans reagieren sofort – viele drücken ihre Sorge und Zuneigung zu den Schuhen aus. „Bitte behalt sie!“, „Oder ab zum Schuster!“, lauteten die Kommentare. Offensichtlich sind die legendären Peeptoes für viele ein Symbol für Christas langjährige Karriere und ihre markanten Auftritte.

Ob die Schuhe tatsächlich in den Ruhestand geschickt werden oder doch noch eine zweite Chance beim Schuster erhalten, bleibt abzuwarten. Fest steht: Für Christa Kummer markiert dieses kleine Alltagsdrama einen weiteren Schritt in Richtung Veränderung – nach dem ORF-Aus nun auch in ihrem Schuhschrank.