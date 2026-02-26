Nadine Mirada: Top-Model kauft Wohnung in Dubai – Das steckt hinter dem „Golden Visa"

Die fesche Oberösterreicherin hat sich dafür entschieden, ihren Wohnsitz in die Vereinigten Emirate zu verlegen.

Dass Nadine Mirada ihre Schritte mit Bedacht setzt, ist bei einem Top-Model ihrer Güteklasse freilich Voraussetzung – doch derzeit führt sie ihr Weg weit über das vertraute heimische Parkett hinaus. Als strahlendes Testimonial der neuen Humanic-Kollektion für das Frühjahr und den Sommer 2026 bewies sie bei der jüngsten Präsentation einmal mehr, warum sie das Gesicht der Stunde ist.

Doch während sie im Blitzlichtgewitter der Wiener Society ihre tiefe Verbundenheit zur Heimat betonte und versicherte, im Herzen stets eine überzeugte „Wahl-Österreicherin“ zu bleiben, schlägt ihr privater Kompass längst eine mondänere Richtung ein. Wer international reüssiert, braucht schließlich einen Stützpunkt, der dem rasanten Tempo des Jetsets standhält, und so tauscht Mirada das beschauliche Alpenidyll nun immer öfter gegen die glitzernde Skyline der Emirate.





Immobilie am Sand

Wie sie im Gespräch mit oe24 verriet, hat sie Nägel mit Köpfen gemacht und sich eine Eigentumswohnung in Dubai zugelegt. Dort strebt sie das prestigeträchtige „Golden Visa“ an, um sich langfristig zwischen Wolkenkratzern und Wüstensand zu verankern. Doch wer nun glaubt, die schöne Oberösterreicherin würde sich dort lediglich dem süßen Nichtstun hingeben, irrt gewaltig: Dubai dient ihr als hocheffizienter Rückzugsort, an dem sie fernab des europäischen Trubels „runterkommen“ könne.

Das „Golden Visa“ der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ist – salopp formuliert – der goldene Dietrich zum High-Society-Leben in der Wüste. Es handelt sich dabei um ein langfristiges Aufenthaltsvisum, das es ausländischen Talenten, Investoren und Unternehmern ermöglicht, in Dubai zu leben, zu arbeiten oder zu studieren, ohne auf die früher üblichen lokalen Sponsoren angewiesen zu sein.

Es ist eine fast schon herrlich pragmatische Form des modernen Luxus, wenn ein Weltstar zwischen zwei Kontinenten pendelt, nur um unter der Sonne Arabiens – wie sie selbst sagt – in aller Ruhe die fällige „Büro-Arbeit“ zu erledigen. So verbindet Nadine Mirada heute das Beste aus zwei Welten: das emotionale Fundament in Österreich und die steuerliche sowie logistische Weitsicht einer globalen Geschäftsfrau.